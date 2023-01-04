"Неужели решились": РФ пытается бомбить Банковую - Арестович

Российские оккупанты направили ракеты в сторону Печерска в Киеве, вероятно, чтобы бить по "центрам принятия решений".

РФ пытается бомбить Банковую / коллаж фото Facebook Арестович, Минобороны РФ

Российские оккупанты пытаются обстрелять ракетами "центры принятия решений" в Киеве. Они могут целиться по Банковой. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он заверил, что оккупанты пытаются бомбить Украину в праздничные дни, чтобы оказать психологическое давление. По данным Арестовича, 31 декабря ракеты полетели в сторону Печерского района Киева, однако врагу не удалось осуществить задуманное, потому что украинские силы ПВО сбили все эти ракеты.

"По сакральным датам - понятно. Это просто желание испортить праздник в рамках психологического давления на население. В этих ударах было кое-что интересное. Первая волна не шла по энергетике. Вопрос: куда она шла? Я лично подозреваю, что они били по центрам принятия решений ... Что как бы не на Банковую это летело ... Судя по географии сбитых ракет. Ну, или скажем на Печерск. Ничего в первой волне на энергетику не шло, все - по траектории уходило куда-то в те места, где центры принятия решения. Мне интересно, неужели решились?"- сказал Арестович.

Он убежден, что такими действиями Путин хотел посмотреть на реакцию Украины.

Массированная ракетная атака на Украину

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты. В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре. Мэр столицы Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях.

Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором запечатлено отключение электроснабжения в Москве. Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. "Москва, Кремль. Россия завтра ... 2023", - подписал видео Данилов.

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