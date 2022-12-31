'Диктатор демонстрирует величие': политолог назвал истинную цель ракетных ударов Путина

Эксперт отметил, что россиянам не удается переломить ход войны обстрелами, поскольку ракет недостаточно и они не могут уничтожить всех.

Политолог назвал истинную цель ракетных ударов Путина / сайт Кремля

Российские оккупационные войска знают, что им не удастся сломать украинцев с помощью массированных ракетных атак. Поэтому захватчики бьют по украинским городам, чтобы показать россиянам величие их диктатора Владимира Путина. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян.

"Задача была абсолютно не военного плана. Ключевым получателем этого сигнала не был рядовой украинец. Это уже не обстрел, чтобы нас запугать. Россияне понимают, что это не удается, а лишь усиливает уровень ярости в Украине", - сказал Саакян в эфире 24 канала.

По словам эксперта, россиянам не удается переломить ход войны обстрелами, поскольку ракет недостаточно и они не могут уничтожить всех. Кроме этого, не влияют даже психологически.

"Цель обстрела – для внутреннего российского потребителя. Именно из-за этого обстрелы всегда сопровождаются пропагандистским освещением, сразу публикуют видео пусков ракет. Заявляют, что в Украине все без электричества, у всех паника", - рассказал он.

Эксперт отметил, что Путин таким образом хочет продемонстрировать свое величие. Диктатор оправдывается перед российским обществом.

"Этот обстрел начался, когда в соцсетях распространили поздравления Путина. Россияне распространяли его и информацию о пусках ракет", - добавил Саакян.

Массированная ракетная атака на Украину

В Украине в субботу, 31 декабря, во время воздушной тревоги прокатилась череда взрывов в разных областях. Страна-агрессор Россия массово запустила по Украине ракеты.

В разных областях Украины сработала противовоздушная оборона. В частности, в Киевской, Винницкой, Харьковской, Херсонской, Тернопольской Житомирской, Хмельницкой областях.

В Киеве также было слышно несколько громких взрывов. В сети сообщали о 10 звуках взрыва в Киеве, громче всего было в центре. Мэр столицы Виталий Кличко призвал оставаться в укрытиях.

Тем временем в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренные отключения света.

"Это превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - сообщили в ДТЭК.

Вместе с тем, секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал видео, на котором запечатлено отключение электроснабжения в Москве. Тем самым он показал, какой может быть судьба Москвы и всей России в 2023 году. "Москва, Кремль. Россия завтра ... 2023", - подписал видео Данилов.

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