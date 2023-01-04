Путин может выклянчить военную помощь у 2-3 стран, но все не так просто - Огрызко

"Партнеры" РФ бояться предоставлять помощь России из-за жесткой реакции мира.

Предоставить помощь России могут 2-3 страны / Коллаж фото УНИАН, Главред

Россия может договориться о помощи с двумя-тремя странами. Среди таких "партнеров" не только Иран. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, руководитель Центра исследования России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Китай, занимая пророссийскую политическую позицию, пока воздерживается от предоставления РФ вооружения. Те опасения относительно поставок вооружений из Китая, которые возникли несколько недель назад после многочисленных рейсов в Россию, пока что не подтвердились (хотя и этого нельзя полностью исключать)", - сказал Огрызко.

Он убежден, что Китай не будет сейчас серьезно менять свою позицию.

Одной из стран, которая помогает России, является Иран. Также Путин договорился о помощи с Северной Кореей. Эти страны могут поделиться некоторыми своими запасами.

"Но здесь вопрос в том, насколько эти страны будут готовы принять эти рискованные решения. Потому что, в частности, в контексте Ирана, те страны, которые считают его врагом, особо с ним церемониться не будут и могут перейти к жесткой реакции на его действия. Ведь если Израиль поймет, что Иран производит ракеты, которые могут быть применены против него, то традиционно такие центры производства ракет Израиль просто уничтожает", - добавил эксперт.

Огрызко считает, что у Путина нет шансов на получение больших запасов оружия, которое необходимо для полномасштабных наступательных операций. Единственным вариантом является личное производство оружия.

"Разве что они попытаются наладить какое-то круглосуточное производство вооружения на своих заводах. Но в то же время военные эксперты сомневаются в том, что это будет настолько быстро", - добавил эксперт.

Участие Ирана в войне против Украины

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. За последние несколько месяцев Россия нанесла сокрушительные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Многие получили ранения. Также есть погибшие, среди них дети.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России нет проблем с поставкой дронов-камикадзе из Ирана. Во-первых, они соединены Каспийским морем, через которое могут переправлять ударные беспилотники. Во-вторых, их могут доставлять воздухом.

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