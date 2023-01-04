glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Эксклюзивы

В 2023 году режим Путина ожидает землетрясение, которое он может не пережить - Огрызко

Анастасия Кучкина

журналист

4 января 2023, 12:00
Царь, обещавший победу за три дня, в глазах одурманенного народа становится ненастоящим. А это значит, что ему начнут искать замену, отмечает дипломат.
Владимир Огрызко, развал России
В 2023 году Россию ждут разнообразные социальные потрясения - Владимир Огрызко / Главред

В 2023 году на фоне неудач в ходе войны России в Украине, страна-агрессор рискует столкнуться с социальными катаклизмами. Как следствие, это может запустить процесс свержения путинского режима, а даже малейший повод может стать катализатором для потрясений внутри РФ.
В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал о том, какие факторы в 2023 году будут влиять на внутреннюю ситуацию в РФ, Насколько велики шансы у Путина и его окружения удержать власть и будет ли Россия иметь возможности для продолжения войны в Украине.

Что может ожидать Россию и Путина - как, на ваш взгляд, может развиваться ситуация?

Вопрос сложный. Конечно, мы с вами не наделены даром предвидения. Но если анализировать те тенденции, которые мы видим уже сейчас, то можно с некоторой уверенностью прогнозировать, что 2023 год для России, если говорить деликатно, будет довольно турбулентным. Если брать внешнеполитический аспект, то очевидно, что в цивилизованном мире с Россией, с путинским режимом и самим Путиным в следующем году особого желания общаться не будет. Так же, как нет его и сейчас. Потому что с военными преступниками обычно общаются прокуроры соответствующих судебных органов. Я очень надеюсь, что в 2023 году будет создан специальный трибунал, который будет заниматься преступниками самого высокого уровня. Что касается преступников низшего уровня, то международный уголовный суд имеет достаточно фактов для того, чтобы их преследовать. Поэтому в этом контексте все более-менее понятно.

Это не исключает того, что на Западе найдутся люди, которые будут продолжать искать в глазах Путина что-то особенное. Но общая тенденция понятна, ведь в цивилизованном мире у Путина нет шансов.

Я не военный эксперт, поэтому не могу говорить о том, что будет происходить на поле боя. Но исходя из оценок украинских и зарубежных специалистов, можно предположить, что 2023 год для Украины будет весьма позитивным. И мы все надеемся, что в следующем году вся территория Украины, включая Крым и Донбасс, будет освобождена от российских оккупантов.

Для внутриполитической ситуации в России это будет означать, что режим Путина переживет (если переживет) землетрясение с серьезными для него последствиями. Это связано, прежде всего, и с тем, что Россией не может управлять царь, который проигрывает где-то и что-то. Тем более, когда степень истерии, которую он организовал через свои СМИ, достигла апогея в российском обществе.

Царь, обещавший победу за три дня, захват всей Украины и ее присоединение к России в качестве очередного федерального округа, в глазах одурманенного народа становится ненастоящим. А это значит, что ему начнут искать замену.

Это будет усилено другим фактором, который также будет влиять на настроения населения за поребриком. По оценкам специалистов, занимающихся экономическим прогнозированием, санкции против России почувствуют больнее всего лишь в конце весны - начале лета следующего года. Это будет означать, что дилемма "холодильник или телевизор" будет решена в пользу холодильника, который будет становиться пустым все больше. Ведь ожидается, что именно в конце весны российская экономика начнет ковылять на обе ноги. Потому что доходы, которые она получала от ключевых статей – продажи нефти и газа – резко уменьшатся. Это, в свою очередь, будет означать и уменьшение возможностей для содержания социальной сферы, потому что в России в первую очередь будут обеспечивать силовой блок, а не людей, которые находятся на низком уровне экономической защищенности и достатка.

Если все эти факторы сойдутся в одной точке, это может привести к серьезным внутренним потрясениям в РФ. А поскольку мы понимаем, что РФ – не моноэтническая страна, и там живут представители 180 наций и народностей (по разным оценкам), то можно себе представить, что даже несущественный повод может вызвать серьезные внутриполитические катаклизмы.

Мы, со своей стороны, должны этому максимально способствовать на всех фронтах. Дипломатическом, объясняя Западу, что Россия для него – угроза, а не партнер. Экономическом, ужесточая санкции против РФ, которые бы охватывали как можно больше отраслей российской экономики и людей, виновных в российской агрессии. А также работая с представителями тех народов в РФ, которые до сих пор остаются колониальными. Мы должны объяснять западным партнерам, что нет разницы между условными португальцами или адыгейцами в их праве иметь независимые государства, если так решит тот или иной русский народ, лишенный этого права московскими завоеваниями, репрессиями и колониализмом.

Прогнозы - дело неблагодарное, но если анализировать имеющиеся тенденции, то, скорее всего, 2023 год для России будет очень неблагоприятным.

Владимир, если говорить о способности России к ведению войны, то может ли она получить дополнительную помощь в следующем году? Будут ли у РФ силы, учитывая вышеупомянутое, чтобы продолжать эту войну?

Фактически у России осталось 2-3 страны, с которыми она может вести разговор на эту тему. Китай, занимая пророссийскую политическую позицию, пока воздерживается от предоставления РФ вооружения. Те опасения относительно поставок вооружений из Китая, которые возникли несколько недель назад после многочисленных рейсов в Россию, пока что не подтверждаются (хотя и этого нельзя полностью исключать).

Очевидно, что сейчас он не пойдет на какие-то серьезные изменения своей позиции. Поэтому остаются лишь две страны - Северная Корея и Иран, которые имеют определенные запасы и могут ими поделиться. Но здесь вопрос в том, насколько эти страны будут готовы принять эти рискованные решения. Потому что, в частности, в контексте Ирана, те страны, которые считают его врагом, особо с ним церемониться не будут и могут перейти к жесткой реакции на его действия. Ведь если Израиль поймет, что Иран производит ракеты, которые могут быть применены против него, то традиционно такие центры производства ракет Израиль просто уничтожает. Поэтому шансов у России на получение больших запасов оружия для проведения полномасштабных наступательных действий будет мало. Разве что они попытаются наладить какое-то круглосуточное производство вооружения на своих заводах. Но в то же время военные эксперты сомневаются в том, что это будет настолько быстро. Итак, будем верить в наши ВСУ, которые эффективно сделают свою работу.

Если говорить об устойчивости российского режима, то насколько велик риск, что Путина в следующем году отстранят от власти? Повлияет ли это как-то на сроки завершения войны в Украине?

Тот режим, который сегодня существует в РФ, ни на какие уступки не пойдет. Чтобы это понять, достаточно послушать Путина, Медведева или Лаврова, которые уже не могут занять другую позицию, потому что это будет означать проигрыш. Еще раз повторю, что в России царь не может проиграть. Поэтому вопрос в том, насколько люди в окружении Путина, которые проигрывают от этой авантюры, смогут повлиять на ситуацию. Мне кажется, что именно с этим окружением должны работать и Украина, и западные партнеры, чтобы объяснить им, что для получения каких-то бонусов они должны сделать свое дело и максимально быстро устранить этот режим. Иначе всем, кто будет за поребриком, не поздоровится.

Вы говорили о социальных катаклизмах, которые могут начаться в России вследствие вышеупомянутых событий. Каковы риски того, что в следующем году может начаться процесс так называемого развала России, и начнут отделяться отдельные республики?

Не только республики, но и территории. Потому что там живет преимущественно большинство так называемого русскоязычного населения. И как только все эти национальные образования почувствуют, что московский центр прекращает реально управлять ими, и эта связь между Москвой как метрополией и ее колониями в РФ будет ослабевать, тогда мы можем ожидать, что парад суверенитетов на внутрироссийском уровне завершится тем, что какие-то части нынешней Российской империи от нее отвалятся. Дальше ими управлять будет уже практически невозможно, поэтому если этот процесс и начнется с чего-то маленького, то, возможно, остановить его уже не удастся никому.

новости России война в Украине Владимир Путин Владимир Огрызко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:00

В 2023 году режим Путина ожидает землетрясение, которое он может не пережить - Огрызко

11:57

Ударили по войскам РФ и поставили флаг: Арестович рассказал об успехах ВСУ на Большом ПотемкинскомВидео

11:53

РФ вероятно нанесет ракетный удар по Украине на Рождество 2023 - ОК "Юг"Видео

11:49

Рогозин отправил Макрону осколок со своего хребта и обвинил НАТО в "военных преступлениях"Видео

11:48

Опорник оккупантов стерли в порошок: под Бахмутом ВСУ взорвали позиции РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:10

РФ не обстреливает Украину Кинжалами: в разведке объяснили, почему оккупанты берегут гиперзвуковые ракеты

11:04

Россия ждет новую партию дронов-камикадзе из Ирана: в ГУР рассказали деталиВидео

10:57

"Дешевый сырьевой придаток": после победы ВСУ Китай захватит ресурсы РФ - экспертВидео

10:25

Угроза ракетного удара: в ГУР назвали вероятные сроки новой массированной атаки РФВидео

Реклама
10:00

Россия может пойти в наступление на Донбассе, Запорожье и "пощупать" Харьковщину – АрестовичВидео

09:56

Гороскоп Таро на январь 2023: Ракам - много работы, Львам - испытание, Девам - разочарованиеВидео

09:54

Отрубили пальцы и убили: оккупанты на Херсонщине жестоко замучили украинцаВидео

09:30

Что будет, если кушать каждый день апельсины и какая польза от фруктов

09:08

У Байдена раскрыли планы РФ по Украине: враг не стремится к диалогу и хочет аннексировать территорииВидео

09:00

Бои в Крыму и выход на границы 1991 года: чего ждать от событий на фронте в 2023-м

08:58

Путин планирует мобилизовать на войну 2 млн россиян: в армии РФ создают заградотрядыВидео

08:38

У местных дрожали окна: в оккупированном Севастополе прогремели взрывы

08:28

ВСУ взорвали базы и склады РФ на Запорожье: уничтожены и ранены 260 оккупантовВидео

08:24

США и Израиль обсудили, как заблокировать поставки дронов из Ирана в РоссиюВидео

08:01

Вступление в ЕС и НАТО в 2023 году авансом: повторит ли Украина путь Болгарии и Румыниимнение

Реклама
07:57

Пригожин признал, что войска РФ не могут захватить Бахмут - ISW

07:36

Путин собрался наступать силами 200 тысяч военных, ВСУ разберутся с ними за 2-3 месяца – АрестовичВидео

07:23

"Хотят списать свидетелей": уцелевших в Макеевке оккупантов планировали отправить в наступление – СМИВидео

07:10

Как правильно варить спагетти, чтобы они не слипались: 3 способа приготовления вкусного блюда за 12 мин

06:50

Оккупанты готовят атаку на Соледар, в Бахмуте группа захватчиков провалила штурм - DeepState

05:00

День ангела Анастасии 2023 - поздравления с днем ангела Анастасии в картинках и открытках

04:10

"Он растерян, но еще опасен": Маломуж объяснил, почему Путин уже не может отступить в УкраинеВидео

03:30

"До трибунала он точно не доживет": эксперт рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

03:20

Самый бюджетный рецепт вкуснейшего традиционного блюда на Рождество 2023: готовить всего 15 минутВидео

02:43

"Мортиша" Кэтрин Зета-Джонс блеснула голыми телесами в бикини

02:10

"Катастрофы не будет": экономист спрогнозировал, чего ждать от курса гривни в 2023 годуВидео

01:30

Ударят лютые морозы до - 20°: синоптик назвала дату резкого похолоданияВидео

00:51

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

00:23

Магнитные бури в январе 2023: как подготовиться к солнечной атаке

03 января, вторник
23:55

В Россию пришла "бавовна": мощные взрывы прогремели в Курске и Ростове-на-Дону

23:20

"Не надо пугаться какашек сверху": Киркорова опозорили в эфире телешоуВидео

23:09

"Хозяева РФ бросят все, что у них осталось": Зеленский рассказал о коварном плане Кремля

23:00

Пробивают "потолок": в Украине рекордно взлетели цены на еще один любимый продуктВидео

22:23

Анджелину Джоли застукали на свидании с младшим ее на 21 год актером

22:04

"У Украины есть окно возможностей": Жданов утешил новостями о неизбежной "бавовне" в России

Реклама
22:01

"Украина начала войну против бога": Ломаченко вляпался в скандал и оказался предателем страныВидео

21:58

Эксперт сказал, кто в РФ спланировал сценарий нападения на УкраинуВидео

21:31

Второй сезон "Уэнсдей" может "уйти" с Netflix: где смотреть

21:26

В СМИ объявили про нового неожиданного претендента на роль Джеймса Бонда

21:25

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

21:17

Старая и беззубая: как выглядела дочь Успенской до пластики

20:40

Взрывы, пожары и массовые задержания: спецслужбы Польши сообщили, что РФ погружается в хаосВидео

20:12

"Оцифровала войну": Украина переплюнула США в цифровых технологиях для армии – The Wall Street JournalВидео

20:09

Настоящий огонь: украинская спортсменка ошарашила всех шикарными формами, муж не сдержалсяВидео

20:09

Сын легендарного Михаэля Шумахера показал отца в День его рождения

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять