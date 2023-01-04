В 2023 году режим Путина ожидает землетрясение, которое он может не пережить - Огрызко

Царь, обещавший победу за три дня, в глазах одурманенного народа становится ненастоящим. А это значит, что ему начнут искать замену, отмечает дипломат.

В 2023 году Россию ждут разнообразные социальные потрясения - Владимир Огрызко / Главред

В 2023 году на фоне неудач в ходе войны России в Украине, страна-агрессор рискует столкнуться с социальными катаклизмами. Как следствие, это может запустить процесс свержения путинского режима, а даже малейший повод может стать катализатором для потрясений внутри РФ.

В интервью Главреду дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал о том, какие факторы в 2023 году будут влиять на внутреннюю ситуацию в РФ, Насколько велики шансы у Путина и его окружения удержать власть и будет ли Россия иметь возможности для продолжения войны в Украине.

Что может ожидать Россию и Путина - как, на ваш взгляд, может развиваться ситуация?

Вопрос сложный. Конечно, мы с вами не наделены даром предвидения. Но если анализировать те тенденции, которые мы видим уже сейчас, то можно с некоторой уверенностью прогнозировать, что 2023 год для России, если говорить деликатно, будет довольно турбулентным. Если брать внешнеполитический аспект, то очевидно, что в цивилизованном мире с Россией, с путинским режимом и самим Путиным в следующем году особого желания общаться не будет. Так же, как нет его и сейчас. Потому что с военными преступниками обычно общаются прокуроры соответствующих судебных органов. Я очень надеюсь, что в 2023 году будет создан специальный трибунал, который будет заниматься преступниками самого высокого уровня. Что касается преступников низшего уровня, то международный уголовный суд имеет достаточно фактов для того, чтобы их преследовать. Поэтому в этом контексте все более-менее понятно.

Это не исключает того, что на Западе найдутся люди, которые будут продолжать искать в глазах Путина что-то особенное. Но общая тенденция понятна, ведь в цивилизованном мире у Путина нет шансов.

Я не военный эксперт, поэтому не могу говорить о том, что будет происходить на поле боя. Но исходя из оценок украинских и зарубежных специалистов, можно предположить, что 2023 год для Украины будет весьма позитивным. И мы все надеемся, что в следующем году вся территория Украины, включая Крым и Донбасс, будет освобождена от российских оккупантов.

Для внутриполитической ситуации в России это будет означать, что режим Путина переживет (если переживет) землетрясение с серьезными для него последствиями. Это связано, прежде всего, и с тем, что Россией не может управлять царь, который проигрывает где-то и что-то. Тем более, когда степень истерии, которую он организовал через свои СМИ, достигла апогея в российском обществе.

Царь, обещавший победу за три дня, захват всей Украины и ее присоединение к России в качестве очередного федерального округа, в глазах одурманенного народа становится ненастоящим. А это значит, что ему начнут искать замену.

Это будет усилено другим фактором, который также будет влиять на настроения населения за поребриком. По оценкам специалистов, занимающихся экономическим прогнозированием, санкции против России почувствуют больнее всего лишь в конце весны - начале лета следующего года. Это будет означать, что дилемма "холодильник или телевизор" будет решена в пользу холодильника, который будет становиться пустым все больше. Ведь ожидается, что именно в конце весны российская экономика начнет ковылять на обе ноги. Потому что доходы, которые она получала от ключевых статей – продажи нефти и газа – резко уменьшатся. Это, в свою очередь, будет означать и уменьшение возможностей для содержания социальной сферы, потому что в России в первую очередь будут обеспечивать силовой блок, а не людей, которые находятся на низком уровне экономической защищенности и достатка.

Если все эти факторы сойдутся в одной точке, это может привести к серьезным внутренним потрясениям в РФ. А поскольку мы понимаем, что РФ – не моноэтническая страна, и там живут представители 180 наций и народностей (по разным оценкам), то можно себе представить, что даже несущественный повод может вызвать серьезные внутриполитические катаклизмы.

Мы, со своей стороны, должны этому максимально способствовать на всех фронтах. Дипломатическом, объясняя Западу, что Россия для него – угроза, а не партнер. Экономическом, ужесточая санкции против РФ, которые бы охватывали как можно больше отраслей российской экономики и людей, виновных в российской агрессии. А также работая с представителями тех народов в РФ, которые до сих пор остаются колониальными. Мы должны объяснять западным партнерам, что нет разницы между условными португальцами или адыгейцами в их праве иметь независимые государства, если так решит тот или иной русский народ, лишенный этого права московскими завоеваниями, репрессиями и колониализмом.

Прогнозы - дело неблагодарное, но если анализировать имеющиеся тенденции, то, скорее всего, 2023 год для России будет очень неблагоприятным.

Владимир, если говорить о способности России к ведению войны, то может ли она получить дополнительную помощь в следующем году? Будут ли у РФ силы, учитывая вышеупомянутое, чтобы продолжать эту войну?

Фактически у России осталось 2-3 страны, с которыми она может вести разговор на эту тему. Китай, занимая пророссийскую политическую позицию, пока воздерживается от предоставления РФ вооружения. Те опасения относительно поставок вооружений из Китая, которые возникли несколько недель назад после многочисленных рейсов в Россию, пока что не подтверждаются (хотя и этого нельзя полностью исключать).

Очевидно, что сейчас он не пойдет на какие-то серьезные изменения своей позиции. Поэтому остаются лишь две страны - Северная Корея и Иран, которые имеют определенные запасы и могут ими поделиться. Но здесь вопрос в том, насколько эти страны будут готовы принять эти рискованные решения. Потому что, в частности, в контексте Ирана, те страны, которые считают его врагом, особо с ним церемониться не будут и могут перейти к жесткой реакции на его действия. Ведь если Израиль поймет, что Иран производит ракеты, которые могут быть применены против него, то традиционно такие центры производства ракет Израиль просто уничтожает. Поэтому шансов у России на получение больших запасов оружия для проведения полномасштабных наступательных действий будет мало. Разве что они попытаются наладить какое-то круглосуточное производство вооружения на своих заводах. Но в то же время военные эксперты сомневаются в том, что это будет настолько быстро. Итак, будем верить в наши ВСУ, которые эффективно сделают свою работу.

Если говорить об устойчивости российского режима, то насколько велик риск, что Путина в следующем году отстранят от власти? Повлияет ли это как-то на сроки завершения войны в Украине?

Тот режим, который сегодня существует в РФ, ни на какие уступки не пойдет. Чтобы это понять, достаточно послушать Путина, Медведева или Лаврова, которые уже не могут занять другую позицию, потому что это будет означать проигрыш. Еще раз повторю, что в России царь не может проиграть. Поэтому вопрос в том, насколько люди в окружении Путина, которые проигрывают от этой авантюры, смогут повлиять на ситуацию. Мне кажется, что именно с этим окружением должны работать и Украина, и западные партнеры, чтобы объяснить им, что для получения каких-то бонусов они должны сделать свое дело и максимально быстро устранить этот режим. Иначе всем, кто будет за поребриком, не поздоровится.

Вы говорили о социальных катаклизмах, которые могут начаться в России вследствие вышеупомянутых событий. Каковы риски того, что в следующем году может начаться процесс так называемого развала России, и начнут отделяться отдельные республики?

Не только республики, но и территории. Потому что там живет преимущественно большинство так называемого русскоязычного населения. И как только все эти национальные образования почувствуют, что московский центр прекращает реально управлять ими, и эта связь между Москвой как метрополией и ее колониями в РФ будет ослабевать, тогда мы можем ожидать, что парад суверенитетов на внутрироссийском уровне завершится тем, что какие-то части нынешней Российской империи от нее отвалятся. Дальше ими управлять будет уже практически невозможно, поэтому если этот процесс и начнется с чего-то маленького, то, возможно, остановить его уже не удастся никому.