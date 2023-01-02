glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Они не хотят этого": Подоляк рассказал о самом главном страхе Кремля

2 января 2023, 05:30
Путин переживает, что после войны против Украины Кремль потеряет свое влияние.
Подоляк, Путин
Путин боится, что Украина не отступит / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Российские власти боятся полного уничтожения их политики. Они понимают, что это произойдет, если Украина пойдет до конца и продолжит требовать полный вывод оккупантов, а также демилитаризацию РФ. Об этом во время телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Путин переживает, что после войны против Украины Кремль потеряет свое влияние.

"Россия больше всего боится, что Украина пойдет до конца: не будет никаких кулуарных сепаратных договоренностей, как это было традиционно для российской внешней политики. Сегодня они (россияне – Главред) чувствуют, что за счет этой войны РФ и ее влияние в рамках внешней политики будут ничтожным — Россия не сможет влиять ни на что. Безусловно, они не хотят этого. Речь идет не только об Украине, а о российском влиянии", — сказал Подоляк.

Смена власти в Кремле

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Другие новости:

война в Украине вторжение России Михаил Подоляк развал россии
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

05:30

"Они не хотят этого": Подоляк рассказал о самом главном страхе Кремля

04:40

Гороскоп на январь 2023 года для Стрельцов: изменение дохода, новая профессия и подарки

03:05

Путин завел Россию в тупик, страна движется к катастрофе – экспертВидео

02:04

Ксения Мишина сверкнула чувственными изгибам в ярком платье-комбинации

01:35

Как быстро уснуть за 2 минуты: военный метод, который прогонит бессонницу

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:07

"Войска готовятся к решающему удару": генерал сделал прогноз о переломе в войне с РоссиейВидео

01 января, воскресенье
23:16

Почему Россия клянчит у Украины "переговоры": Подоляк назвал три цели Москвы

23:14

Шер попросила на Новый год об исключении для Путина - Сеть взорвалась громкими реакциями

22:33

HIMARSы прилетели под бой курантов: ВСУ разнесли ПТУ в Макеевке с сотнями оккупантовФотоВидео

Реклама
21:45

Украине для выхода на границы 1991 года в 2023-м очень нужны ракеты дальностью 200-300 км – ПодолякВидео

21:30

У россиян появятся новые "владельцы": Китай может сделать РФ своей колонией - ДаниловВидео

21:00

Как плохо бывает без женщин и без фраз: рецензия на фильм "Соседка"Видео

20:57

Настя Каменских откровенно рассказала про отношения с Потапом: "Тяжело и наступает ужасная беда"

20:53

Как были жалкими террористами, так и остались: Зеленский разнес РФ и заявил, что ВСУ сбили 45 дроновВидео

20:44

Гороскоп для Козерогов на январь 2023: экстремальная поездка, финансовая помощь и новый имиджВидео

20:43

РФ может пойти в контрнаступление: полковник назвал единственное направление, но это не БахмутВидео

20:05

Украина способна переломить ход войны на Донбассе, но нужны HIMARS и MLRS – ВСУВидео

20:04

Ани Лорак заговорила на украинском и пожаловалась на звуки бомб, которые испортили ей Новый годВидео

19:58

РФ изменила тактику на фронте: "война ради убийств" - ПодолякВидео

19:41

Роман Цимбалюк. Первый шок 2023 годаВидеоблоги

Реклама
19:34

ВСУ уничтожили базу ЧВК "Вагнер" на Луганщине: что известномнение

19:17

Мама без макияжа, папа влюбленный: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали семейную идиллию у елочки

19:14

Если Запад хочет, чтобы Украина победила, нужно оказать ей комплексную поддержку – СтолтенбергВидео

19:12

Россия не сможет захватить Киев даже целой армией: Свитан назвал козырь УкраиныВидео

18:52

Зачем обжаривать макароны перед варкой: секрет, который улучшит ваши блюда в разы

18:14

"Конвейер смерти": оккупанты под Бахмутом хотят оперативной паузы - ЧереватыйВидео

18:07

Протесты в России и поддержка войны против Украины: Буданов дал оценку ситуацииВидео

17:36

"С ледяной тревогой ждали": Симоньян призналась, что боялась удара ВСУ на Новый год

17:29

Россия в 2023 году подведет войска к границам и будет пытаться захватить Донецкую область – ГУРВидео

17:28

Украина должна бить по объектам приграничных областей РФ и Беларуси – ТукаВидео

16:58

Украину накроет похолодание с осадками: синоптик указала датуВидео

16:57

ВСУ выйдут на границы 1991 года лишь через 2-3 года - ТукаВидео

16:48

У России осталось ракет еще на 2 массированных удара – ГУРВидео

16:39

Путин может получить иммунитет от судебного преследования после войны в Украине - британский юрист

16:34

"Я встретила человека, которого я очень люблю": Могилевская откровенно рассказала о новом романеВидео

15:56

Залужный готовит "котел": Пионтковский рассказал детали крупного контрнаступления ВСУВидео

15:40

Екатерина Бужинская показала редкое фото 15-летней дочери в окружении двойняшек

15:24

"Хватит на 2-3 мощных удара": в ГУР рассказали, сколько у России еще есть крылатых ракет

15:21

"Пока готовят ракеты, ударят дронами": украинцев предупредили о коварном плане россиянВидео

14:26

"Патовая ситуация, которая может длиться годами": эксперт дал прогноз развития войны на 2023-йВидео

Реклама
14:21

13-летний мальчик дважды за сутки попал под обстрел РФ, второй раз – в реанимации больницы ХерсонаФотоВидео

14:17

"Уважения не было": Иво Бобул высказался про выступления Софии Ротару в РФ после 2014 годаВидео

13:48

Оккупанты обстреляли больницу и дома в Херсоне: есть погибшие, двое детей раненыФотоВидео

13:31

ПВО в обмен на голосование Украины в ООН: СМИ выяснили детали переговоров Зеленского и Нетаньяху

13:00

Гороскоп на завтра 2 января: судьба приготовила счастье для каждого знака зодиакаВидео

12:57

"Победим украинцев, НАТО и весь мир": Пригожин размечтался об успехе РФ в войне и сказал "условие"Видео

12:27

"Едва успевали перезаряжать NASAMS": в Воздушных силах рассказали об уникальном опыте ПВО 1 января

12:02

В Хмельницком умерла 22-летняя девушка, которая была ранена во время атаки РФФотоВидео

11:57

Санкции вгрызлись в пропагандистские ягодицы Ларисы Долиной - певица жалуется на проблемы

11:32

Смена тактики и переброска войск к границам: в ГУР спрогнозировали, чего ждать от РФ в 2023 году

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять