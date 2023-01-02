"Они не хотят этого": Подоляк рассказал о самом главном страхе Кремля

Путин переживает, что после войны против Украины Кремль потеряет свое влияние.

Путин боится, что Украина не отступит / Коллаж Офис президента, скриншот YouTube

Российские власти боятся полного уничтожения их политики. Они понимают, что это произойдет, если Украина пойдет до конца и продолжит требовать полный вывод оккупантов, а также демилитаризацию РФ. Об этом во время телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Путин переживает, что после войны против Украины Кремль потеряет свое влияние.

"Россия больше всего боится, что Украина пойдет до конца: не будет никаких кулуарных сепаратных договоренностей, как это было традиционно для российской внешней политики. Сегодня они (россияне – Главред) чувствуют, что за счет этой войны РФ и ее влияние в рамках внешней политики будут ничтожным — Россия не сможет влиять ни на что. Безусловно, они не хотят этого. Речь идет не только об Украине, а о российском влиянии", — сказал Подоляк.

Смена власти в Кремле

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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