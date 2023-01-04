Хотят пойти в наступление: в Минобороны назвали города, которые в ближайшее время будет штурмовать РФ

Кремль силовым путем хочет заставить руководство Украины сесть за стол переговоров.

Оккупанты хотят пойти в наступление / коллаж фото Минобороны Украины, Минобороны РФ

Российские оккупанты планируют пойти в наступление и произойти это может не только в направлении Бахмута. Оккупанты хотят сформировать штурмовые подразделения на фоне исчерпания ракетных запасов. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Кремль хочет найти источники обновления ракетного запаса, и заставить украинскую власть сесть за стол переговоров. В течение этого времени РФ планирует применять ударные беспилотники.

Оккупанты продолжают мобилизацию из-за больших потерь личного состава. Эти действия могут активизировать уже в первом квартале 2023 года. А вот попытки наступления оккупантов могут произойти уже в ближайшее время.

"Для повышения эффективности применения войск, враг в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки", - сказала Маляр.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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