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Угроза удара с трех направлений: эксперт раскрыл сценарий нового наступления РФ

4 января 2023, 12:15
Оккупанты также могут начать боевые действия в районе Черниговской и Киевской областей, не исключил Роман Свитан.
Российский снаряд
РФ может готовить новое наступление / Фото УНИАН

Российские оккупанты заводят свои войска в район Сватово и Кременной на Луганщине, заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

При этом увеличивается количество войск в российском городе Валуйки в Белгородской области. Как отметил он в интервью Каналу 24 наступление РФ может быть со стороны Валуек.

Военный эксперт не исключил, что оккупанты также могут начать боевые действия в районе Черниговской и Киевской области со стороны Гомеля.

"Однако не больше. Действия оккупантов будут, если они таки отважатся несмотря на позицию белорусов. Мы видим движения самих россиян", – считает он.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Свитан добавил, что одно реальное направление, где россияне хоть как-то еще могут планировать – это Донбасс. Оккупанты вероятно готовят атаки, чтобы зайти в определенные украинские части в тыл.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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