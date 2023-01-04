"За 3 недели враг взял бы Львов": Украина начала готовиться к войне в декабре 2019 года - Данилов

У Кремля было два плана. После захвата Киева в Украину хотели отправить Януковича.

Украина начала готовиться к войне в 2019 году / Коллаж 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, УНИАН

У России было два плана насчет войны в Украине. Чтобы эти планы не воплотились в реальность, Украина начала готовиться к войне еще в декабре 2019 года. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он насторожил словами о том, что РФ могла бы захватить Киев за 3-5 дней, если бы Украина не была готова защищать свою землю.

Он также добавил, что Кремль ожидал захватить Киев максимум до 7 марта, после чего в Украину вернулся бы Виктор Янукович. За три недели оккупанты планировали дойти до Львова.

"До 7 марта они должны были закончить полностью то, что касается Львобережья, что касается Киева. Это был крайний срок, и именно в этот день прибывал один гражданин РФ, а в прошлом гражданин Украины Янукович, находился в Минске, потому что он должен был 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны", - сказал Данилов.

Россия готовит новое наступление на Украину

Недавно начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл хитрый план Кремля. По словам главы разведки, он располагает информацией о планах россиян провести новую волну мобилизации.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что Россия в 2023 году – либо с конца января, либо в марте - может перейти в новое масштабное наступление. Враг способен попытаться захватить Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. Залужный подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений для освобождения своих земель.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что следующие полгода будут решающими для Украины. Украинский гарант призвал Запад поддержать Украину по четырем направлениям - поражение энергетического террора РФ, обеспечение устойчивости украинского государства зимой, увеличение военной поддержки и содействие формуле мира, которую предлагает Киев.

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