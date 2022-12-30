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Глава разведки Буданов назвал хитрый план Путина на 2023 год

30 декабря 2022, 17:54
Буданов отметил, что сейчас у россиян очень большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений.
Владимир Путин, Кирилл Буданов
Владимир Путин, Кирилл Буданов / kremlin.ru, скриншот

Начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов раскрыл хитрый план Кремля.

В интервью BBC Буданов ответил на заявление министра обороны России Сергей Шойгу который 29 декабря объявил о завершении мобилизации в России. По словам главы разведки, он располагает информацией о планах россиян провести новую волну.

"При формировании новых подразделений им (россиянам - ред.) не хватает живой силы. Исходя из этого, они сейчас рассматривают и уже приняли для себя решение, чтобы с 5 января начать очередную волну мобилизации", - рассказал Буданов.

Буданов отметил, что сейчас у россиян очень большие проблемы с комплектованием уже существующих подразделений из-за того, что те уже участвуют в боевых действиях и имеют огромные потери.

По словам Буданова, нет никакой разницы, когда именно будет объявлена мобилизация в России, "5 или 9 января - в принципе, это ничего не изменит", ведь из-за потерь живой силы им в любом случае придется это сделать.

"Это еще учитывая тот факт, что мобилизация, которую они, вроде бы закончили, никуда не делась. Она продолжается, и по состоянию на данный момент мобилизуют полным ходом людей на войну", - пояснил глава разведки.

Мобилизация в Украине

Замминистра обороны Анна Маляр в ноябре говорила, что в Украине пока не планируют проводить дополнительную мобилизацию – Вооруженные силы укомплектованы на достаточном уровне.

14 декабря Маляр сказала, что проведение следующей волны мобилизации в Украине зависит от обстановки на фронте.

По ее словам, прогнозы давать сложно. Новая волна может произойти из-за трех причин – потребности ВСУ в новых военных из-за потерь, восстановления бойцов после ранений и проведения ротации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на фронтах и в территориальной обороне Украины хватает людей. Но если в Министерстве обороны примут решение, что ситуация изменилась, может быть проведена дополнительная мобилизация – призовут людей определенных специальностей.

20 декабря начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач заявил, мобилизация продлена до 19 февраля 2023 года, но новые ее волны пока не планируются.

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