glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Партиарх Кирилл цинично молит о перемирии: ранее он призывал убивать украинцев

5 января 2023, 11:20
Патриарх РПЦ Кирилл призвал установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
патриарх Кирилл
Партиарх Кирилл молит о перемирие / Фото УНИАН

Патриарх Кирилл, который ранее призывал убивать украинцев, призвал установить Рождественское перемирие с 6 по 7 января.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - цинично заявил он.

Напомним, российский патриарх РПЦ Кирилл похвалил российских оккупантов за "защиту русского мира" и убийства украинцев.

На встрече с детьми из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, он заявил, что интересы российского православия есть не только в России.

"Сегодня Донбасс – это передняя линии обороны русского мира. А русский мир – это не только Россия, он везде, где живут люди, воспитанные в традициях православия и в традициях русской морали. Конечно, мораль, нравственность – это всеобъемлющие понятия, но у каждого народа, наверное, есть какие-то особые точки опоры в формировании морального чувства. И вот нашими точками опоры – людей, живущих в русской степени, есть вера и любовь к отчизне", - говорил Кирилл.

Также Патриарх Кирилл призывал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися, иначе их ждет "путь в ад".

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим - тем, кто нуждается, тем, кто страдает, - тогда обладание богатством становится оправданным, и этот человек будет пополнять свое богатство - Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", - заявлял Кирилл.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Патриарх Кирилл
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:47

Адаптированы к любым условиям: Украина получит от Франции БТР ACMAT Bastion

11:41

РФ усилит наступление на Луганщине, к Кременной подтянули больше сил – ГайдайВидео

11:20

Партиарх Кирилл цинично молит о перемирии: ранее он призывал убивать украинцевВидео

11:14

Армия Украины зимой получит оружие и после февраля-начала марта начнет освобождать Крым – СвитанВидео

10:59

Мощно заработает, как новая машина: чем почистить компьютер от пыли

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:48

Российская верхушка заинтересована в затягивании войны до 2024 года - СвитанВидео

10:48

На Луганщине 15 тысяч оккупантов могут оказаться в "котле"мнение

10:45

Развал России произойдет в 2024 году - военный экспертВидео

10:32

Большой секрет маленького семечка: 4 способа вкусно использовать семена льна для железного здоровья

Реклама
10:21

Дадут ли США Украине тяжелые танки Abrams: СМИ узнали о позиции администрации БайденаВидео

10:10

Выход на границы 1991 года – еще не победа, Украина должна дождаться распада РФ – СвитанВидео

09:51

Предсказания полны гибели и мрака: что напророчила Ванга на 2023 годВидео

09:38

Придумывают себе победы: в РФ изменили риторику, чтобы замылить глаза россиянам – ISWВидео

09:36

Как почистить селедку от костей и кожи за одну минуту: изумительный секрет, проверенный годамиВидео

09:35

Войска России в случае вторжения из Беларуси дальше границы не пройдут – генерал ВСУВидео

09:12

Как сделать дома идеальный порядок: 3 секрета, которые позволят забыть о постоянных уборках

09:08

Епифаний проведет Рождественское богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лаврыВидео

09:00

Война перенесется в район Таганрога и Валуек, а в 2024 году Россия развалится – полковник СвитанВидео

08:48

"Украина вернет территории в пределах 1991 года": эксперт назвал две вероятные датыВидео

08:41

Новый перелом в войне с РФ: ВСУ дадут ракеты Storm Shadow с дальностью до 450 км – Пионтковский

Реклама
08:30

Невероятно, но это работает: что делать если нет вантуза - хитрый способВидео

08:00

Война как фактор: как изменится курс доллара в 2023 годумнение

07:50

ВСУ отбросили оккупантов за пределы Бахмута - глава Донецкой ОВАВидео

07:40

Почему нельзя дома держать денежное дерево: есть риск отравитьсяВидео

07:34

Опубликовано свежее фото Крымского моста: спустя 3 месяца после взрыва там еще идут ремонтные работыВидео

07:30

США объявят о новом пакете военной помощи для Украины в ближайшие недели

07:30

Гороскоп на сегодня 5 января: у Скорпионов откроются таланты, а Тельцам придется держать чувства

07:00

Христос родился! Поздравления в картинках и открытках: Христос рождается

06:48

Атаки "Шахедов" продолжатся до мая: в ISW подсчитали, как быстро РФ использует иранские дроны

06:22

Впереди резня пригожинских зековмнение

05:20

Судьба балует их всю жизнь: 4 самых счастливых женских имениВидео

04:30

"Распад России никто не сможет остановить": дипломат сказал, когда начнут отваливаться части РФВидео

03:30

Врежут максимальные морозы: украинцев напугали резким похолоданием и назвали датыВидео

03:20

12 блюд на Рождество 2023, которые принесут вам успех: самые простые и легкие рецептыВидео

02:42

Бабушка, покорившая время: 73-летняя Вера Вонг похвасталась стройными ножками в купальнике

01:41

Совместимость знаков Зодиака в любви: они идеально подходят друг другу

01:40

"Царь - ненастоящий": дипломат предрек мрачную судьбу Путину и России в 2023 годуВидео

00:51

Можно привлечь неприятности одним движением: приметы на 5 января, которые никогда не нарушалиВидео

00:30

Россияне за несколько часов профукали $27 млн: ВСУ "приземлили" штурмовик Су-25 и вертолет Ка-52

04 января, среда
23:56

52-летняя "немецкая Барби" Клаудия Шиффер засветила полукружья груди в утонченном платье

Реклама
23:50

Как нельзя одеваться после 40 лет: 12 вещей, с которыми нужно попрощаться, чтобы не стать "бабкой"

23:35

"Периодические взрывы, будто по чему-то попали": россияне паникуют из-за мощной "бавовны" в КрымуВидео

23:17

Уникальный ленивый пирог с капустой на Рождество: быстрый рецепт, который принесет богатство в домВидео

23:09

"Россияне добились постепенного прогресса": США о боях за БахмутВидео

22:57

Гороскоп Таро на 2023 год: Рыбам – проблемы с доверием, Близнецам – свобода, Овнам - выгораниеВидео

22:46

Украина может получить больше HIMARS для ударов по оккупантах: США готовят новый пакет помощиВидео

22:32

С наступающим Рождеством – душевные поздравления и открытки в преддверии светлого праздника

21:59

"За 3 недели враг взял бы Львов": Украина начала готовиться к войне в декабре 2019 года - ДаниловВидео

21:53

Звезда Марвел показал, как выглядит после страшной аварии в горах - Тор и Капитан Америка в шоке

21:34

"Нам надо готовиться": Данилов предупредил, что Россия пойдет на эскалацию войны в февралеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять