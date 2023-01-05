Партиарх Кирилл цинично молит о перемирии: ранее он призывал убивать украинцев

Патриарх РПЦ Кирилл призвал установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января.

Партиарх Кирилл молит о перемирие / Фото УНИАН

Патриарх Кирилл, который ранее призывал убивать украинцев, призвал установить Рождественское перемирие с 6 по 7 января.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте Московского патриархата.

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова", - цинично заявил он.

Напомним, российский патриарх РПЦ Кирилл похвалил российских оккупантов за "защиту русского мира" и убийства украинцев.

На встрече с детьми из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, он заявил, что интересы российского православия есть не только в России.

"Сегодня Донбасс – это передняя линии обороны русского мира. А русский мир – это не только Россия, он везде, где живут люди, воспитанные в традициях православия и в традициях русской морали. Конечно, мораль, нравственность – это всеобъемлющие понятия, но у каждого народа, наверное, есть какие-то особые точки опоры в формировании морального чувства. И вот нашими точками опоры – людей, живущих в русской степени, есть вера и любовь к отчизне", - говорил Кирилл.

Также Патриарх Кирилл призывал богатых людей в России делиться своими средствами с нуждающимися, иначе их ждет "путь в ад".

"Если богатый способен отдать значительную часть своих средств другим - тем, кто нуждается, тем, кто страдает, - тогда обладание богатством становится оправданным, и этот человек будет пополнять свое богатство - Господь будет помогать ему увеличивать свои материальные возможности, покуда эти возможности служат другим людям, особенно находящимся в критической жизненной ситуации", - заявлял Кирилл.

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