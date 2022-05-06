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Переплюнул Путина: патриарх Кирилл насмешил гигантским столом для переговоров

6 мая 2022, 23:59

Кирилл принял за длинным столом иерея Олега Овчарова.

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

Глава РПЦ патриарх Кирилл засветился на фото за переговорным столом невообразимых размеров.

Он принял за длинным столом заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова.

Обратим внимание, что ранее за гигантским столом для переговоров фотографировался президент РФ Владимир Путин.

На снимке Кирилл принимает гостя за длинным столом. Примечательно, что Овчаров сидит не на другом конце стола, а рядом за маленьким журнальным столиком.

/ patriarchia.ru

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