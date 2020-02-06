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У патриарха Кирилла нашли часы с бриллиантами за 16 тысяч долларов

6 февраля 2020, 00:40

С драгоценностями иерарх пришел на встречу в Совет Федерации.

Патриарх Кирилл и Владимир Путин
Патриарх Кирилл оказался поклонником дорогих часов / Новая газета

В России выяснили, что у патриарха Кирилла есть несколько элитных дорогих часов, в частности, одни из них - Ulysse Nardin стоимостью более 16 тысяч долларов.

Такой вывод сделали журналисты издания Открытые медиа, проанализировав фотографию, которую сделал корреспондент издания Коммерсант.

Патриарха запечатлели моделью часов Ulysse Nardin Dual Time на руке. Дорогой аксессуар он надел на встречу на тему Нравственные ценности и будущее человечества в Совете Федерации в 2018 году.

Журналисты выяснили, что модель 2005 года выпуска инкрустирована бриллиантами и поставляется с ремешком из кожи аллигатора и застежкой из нержавеющей стали. Сейчас такие часы уже сняты с производства, но в Интернете их можно приобрести за 16100 долларов.

"Патриарх Кирилл в последние годы снова появлялся на публике в дорогих часах — в том числе он носил и Ulysse Nardin с алмазами за $16 100. Еще в его коллекции есть финские Suunto 9 BARO Titanium", - сказано в сообщении.

/ Коллаж: Открытые медиа

Ранее патриарха Кирилла уже фотографировали в часах Breguet стоимостью свыше 30 тысяч долларов, однако после скандала их заретушировали на официальном снимке. Сам же Кирилл утверждал, что носит только "недорогие русские часы с гербом", подаренные ему Дмитрием Медведевым, а дорогих аксессуаров у него нет.

/ Коллаж: Открытые медиа

Ранее патриарх Кирилл обратился к россиянам, чтобы они мололись за поправку в конституцию РФ о том, чтобы РПЦ влияла на политику и экономику страны.

Затем музыкант Сергей Шнуров написал стих для патриарха Кирилла, в котором парой слов описал всю важность предложения РПЦ и лично патриарха Кирилла по изменению конституции России.

новости России Патриарх Кирилл
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