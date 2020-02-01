"В п*зду!": Шнуров в двух словах ответил на предложение патриарха Кирилла

Главный вдохновитель группировки Ленинград Сергей Шнуров душевно ответил на предложение РПЦ поменять Конституцию России.
Музыкант Сергей Шнуров написал стих для патриарха Кирила, в котором парой слов описал всю важность предложения РПЦ и лично патриарха Кирилла по изменению конституции России.
Сергей Шнуров с матом отреагировал в своем Instagram на предложение вписать РПЦ в конституцию РФ.
"По закону, значит строго,
Точно, чтобы -" сто из ста"
Кого пишем? Просто бога,
Или может быть Христа?
Как же быть тогда с Аллахом?
С Буддой, ой, в конце концов,
Для кого-то он милаха,
А не боги их отцов.
С Кришной, Макаронным Монстром(
Я, как раз его святой).
Тема может выйти острой.
До последней запятой,
Все начнут друг с другом сраться.
Атеистов на костёр!
Дай бог, обойдётся, братцы,
Без насилия сестёр.
Кровушкой зальётся травка,
Цой уж спел нам про звезду.
Вот далась вам та поправка?
Может, ну её в п*зду?", - пишет Шнуров.
Подписчики Шнурова по-разному отреагировали на стихи гениального музыканта:
"Шнур прав", "РПЦ головного мозга", "Думала уже дно, но снизу постучали", "Да блин, живи ты спокойно! Какая тебе на хер разница? Че других проблем нет?", "*бнулись там?", "согласна молится если церковь будет мне финансово помогать...ибо за все надо платить", "Браво, маэстро", "*бааааать", "Придурок что-ли?! У нас вообще-то светское государство", "Ну ее нах*й", "Или в ад, Керя", "Блять, ебаное мракобесие какое-то. Кирилла этого в печь и в ад", - пишут в комментариях.
Ранее патриарх Кирилл обратился к россиянам, чтобы они мололись за поправку в конституцию РФ о том, чтобы РПЦ влияла на политику и экономику страны.