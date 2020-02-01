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"В п*зду!": Шнуров в двух словах ответил на предложение патриарха Кирилла

1 февраля 2020, 22:58

Главный вдохновитель группировки Ленинград Сергей Шнуров душевно ответил на предложение РПЦ поменять Конституцию России.

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл получил ответ от Шнурова / Reuters

Музыкант Сергей Шнуров написал стих для патриарха Кирила, в котором парой слов описал всю важность предложения РПЦ и лично патриарха Кирилла по изменению конституции России.

Сергей Шнуров с матом отреагировал в своем Instagram на предложение вписать РПЦ в конституцию РФ.

"По закону, значит строго,

Точно, чтобы -" сто из ста"

Кого пишем? Просто бога,

Или может быть Христа?

Как же быть тогда с Аллахом?

С Буддой, ой, в конце концов,

Для кого-то он милаха,

А не боги их отцов.

С Кришной, Макаронным Монстром(

Я, как раз его святой).

Тема может выйти острой.

До последней запятой,

Все начнут друг с другом сраться.

Атеистов на костёр!

Дай бог, обойдётся, братцы,

Без насилия сестёр.

Кровушкой зальётся травка,

Цой уж спел нам про звезду.

Вот далась вам та поправка?

Может, ну её в п*зду?", - пишет Шнуров.

Подписчики Шнурова по-разному отреагировали на стихи гениального музыканта:

"Шнур прав", "РПЦ головного мозга", "Думала уже дно, но снизу постучали", "Да блин, живи ты спокойно! Какая тебе на хер разница? Че других проблем нет?", "*бнулись там?", "согласна молится если церковь будет мне финансово помогать...ибо за все надо платить", "Браво, маэстро", "*бааааать", "Придурок что-ли?! У нас вообще-то светское государство", "Ну ее нах*й", "Или в ад, Керя", "Блять, ебаное мракобесие какое-то. Кирилла этого в печь и в ад", - пишут в комментариях.

Ранее патриарх Кирилл обратился к россиянам, чтобы они мололись за поправку в конституцию РФ о том, чтобы РПЦ влияла на политику и экономику страны.

новости России Сергей Шнуров Патриарх Кирилл Гундяев новости шоу бизнеса
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