Сергей Шнуров / "24СМИ"

Дата рождения: 13 апреля 1973 года, Ленинград, РСФСР, СССР.

Детство и образование

Родители Шнурова работали инженерами, Сергей рос простым мальчиком, ходил в общеобразовательную школу 564, после которой поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт, и, не закончив, перешел в Реставрационный лицей. Там он учился по специальности реставратор произведений из дерева 4-го разряда.

Сергей Шнуров в детстве / https://uznayvse.ru

Затем Шнуров поступил в Теологический институт на философский факультет, где проучился три года, но ушел в академический отпуск, так и не вернувшись.

Сергей Шнуров в юности / https://uznayvse.ru

После обучения Шнуров сменил множество работ: грузчика, сторожа в детском саду, стекольщика, кузнеца, столяра, дизайнера в рекламном агентстве, ассистента на съемках видеоклипов, промоушн-директора на радиостанции "Модерн".

Творческая деятельность

Во времена учебы в институте (начало 1990-х), Шнуров создал свою первую группу под названием "Алкорепица", в это же время стал складываться образ дебошира и пьяницы.

Затем Сергей участвовал в коллективе "Ухо Ван Гога", где он экспериментировал с электронной музыкой и техно.

В 1996 году начала формироваться группа "Ленинград", вместе с ней - и сценический образ Шнура. Официальная дата создания группы считается 9 января 1997 года.

Изначально Шнуров не был вокалистом группы, он играл на бас-гитаре и писал песни для коллектива. Вокалистом был Игорь Вдовин, но, когда он покинул группу, его место решил занять Сергей.

Первый альбом вышел в 1999 году под названием "Пуля".

Широкая известность пришла к группе с фильмом "ДМБ-2" (2000), в котором песни "Ленинграда" использовались в качестве саундтреков. Тогда же песни попали в ротацию на "Нашем радио".

Одна из "фишек" живых выступлений "Ленинграда" - чтобы один или несколько участников коллектива были пьяны. Многие музыканты выпивают перед выступлением, но в "Ленинграде" - это обязательный ритуал. Еще одной фишкой, пусть и не постоянной, стало выступление Сергея и других участников группы полностью голыми.

Во время временного распада группы "Ленинград", основным проектом стала группа "Рубль".

Группа "Рубль" / https://7days.ru

Группа "Ленинград" возродилась в 2010 году, первыми ласточками перерождения коллектива стали видеоклипы на песни "Сладкий сон" и "Горький сон", вышедшие с разницей в три дня. В первом случае вокальную партию исполнила новая участница группы Юлия Коган, во втором – Всеволод Антонов.

Клипы с сюжетом стали яркой чертой современного творчества группы "Ленинград". В сентябре 2016 года вышел клип на песню "Сиськи".

В октябре 2016 также вышел клип "Очки Собчак", в котором снялась сама Ксения Собчак.

В 2016 году из группы со скандалом ушла вокалистка Алиса Вокс-Бурмистрова, которая исполняла уже легендарную песню "Экспонат".

В марте 2018 года Вокс заявила о психологическом насилии Шнура в группе, и о том, что лидер коллектива заставил ее раздеться во время концерта на сцене.

Всего группа выпустила 17 студийных альбомов, последний группа выпустила 13 апреля в юбилей Шнурова - 13 апреля ему исполнилось 45 лет. Альбом "Всякое" состоит из восьми треков.

В мае 2018 года "Ленинград" и певица Глюкоза выпустили анимационный клип на песню "Жу-Жу", который посвящен вечно всем недовольным людям.

В августе 2018 года группа выпустила новый клип на песню под названием "Не хочу быть москвичом". В кадре Шнуров, солистки и музыканты совершают речную прогулку в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2018 года группа выпустила клип на новую песню "Цой". Формат клипа избрали довольно необычный - мини-мюзикл, повествующий об одиноком космонавте. Сам клип отсняли за три дня - и еще три месяца ушло у специалистов на работу над компьютерной графикой.

Карьера актера и телеведущего

С 2001 года Шнуров сыграл множество эпизодических ролей в фильмах и сериалах.

Его актерский дебют состоялся в сериале "Агентство НЛС", где сыграл электрика-музыканта.

Кроме участия в съемках, он озвучивает мультфильмы и пишет саунтреки. Самые известные фильмы с его музыкой: "ДМБ 2" и "Бумер 2".

Шнуров с тех пор снялся в более чем 20 фильмах, например, "Дневной дозор", "8 новых свиданий", "День выборов", "2-Асса-2".

В 2016 году снялся в фантастическом боевике "Хардкор" Ильи Найшуллера, продюсером которого выступил знаменитый Тимур Бекмамбетов. Шнуров появился в образе начальника службы безопасности парковки.

В 2006 году Шнуров стал ведущим тревел-шоу "Шнур вокруг света", выходившего в эфир с сентября по декабрь на телеканале НТВ.

Позже канал НТВ предложил артисту стать ведущим документальной военной программы "Окопная жизнь".

В 2008 году артист вел передачу "Ленинградский фронт", а в 2010-ом вместе с Борисом Корчевниковым многосерийный проект "История российского шоу-бизнеса", посвященный истории российской популярной музыки и шоу-бизнеса.

В 2016 году Сергей Шнуров порадовал своих поклонников появлением в новом телешоу "Про любовь".

2016-й запомнился зрителям появлением Шнурова в авторской передаче Владимира Познера. Впечатление от увиденного у многих сложилось противоречивое, некоторым зрителям даже показалось, что разговор телеведущего с эксцентричным рокером не заладился.

Политические взгляды

Первый и единственный раз в жизни голосовал на выборах в 1993 году.

В 2000-е годы Шнуров резко высказывал свое недовольство деятельностию "Единой России", "Наших" и других прокремлевских организаций, а также заявлял об отсутствии желания встречаться с Владимиром Путиным, назвав "инфантилизмом" веру в то, что с властью можно о чем-то договориться.

26 января 2011 года заявил, что отрицает наличие гражданского общества в России, что президентские выборы 2012 года не будут честными, что Михаила Ходорковского надо выпустить из заключения.

В феврале 2013 года, отвечая на вопрос журнала The New Times, выступил со словами поддержки в адрес гомосексуальных подростков.

12 апреля 2013 года объявил, что никогда не собирался и не собирается заниматься политикой.

19 марта 2015 года выступил с предложением запретить продажу алкоголя и наркотиков лицам без высшего образования.

Воздерживается от заявлений по поводу политической ситуации в Украине.

Противник смертной казни.

Личная жизнь

С первой женой Марией Исмагиловой Шнуров познакомился, будучи студентом духовной академии. В браке у пары в 1993 году родилась дочь Серафима.

Дочь Шнурова Серафима / https://24smi.org

Второй женой Шнурова стала Светлана Костицына, на тот момент являвшаяся директором арт-группы "Пеп-си". В 2000 году у супругов родился мальчик, которого назвали Аполлон. Их брак просуществовал несколько лет, после чего пара рассталась.

Сергей Шнуров и его сын Аполлон / https://www.instagram.com/shnurovs/?hl=ru

Около 5 лет музыкант состоял в гражданском браке с актрисой Оксаной Акиньшиной, вместе с которой снимался в фильме "Игры мотыльков". На тот момент Оксане было всего 15 лет.

Шнуров и Акиньшина были вместе 5 лет / https://24smi.org

С третьей супругой Шнурова Матильдой (Елена Мозговаю) познакомила общая подруга, которая живет в США. Первая встреча произошла в 2006 году на концерте группы "Ленинград".

Шнуров и Матильда / Instagram Сергей Шнуров

С 2010 года возлюбленные стали жить вместе, в этом же году поженились, и освятили отношения в православном храме. Общих детей в браке у пары нет.

В мае 2018 года пара обьявила, что разводится, в августе они официально расторгнули брак. Матильда оставила себе фамилию экс-мужа, они мирно разделили имущество.

Интересные факты

Рост Шнурова – 177 сантиметров.

Музыкант также занимается озвучиванием аудиокниг, героев мультфильмов и фильмов и др.

В 2016 году стал человеком и музыкантом года по версии журнала GQ.

Осенью 2018 года стал одним из наставников в седьмом сезоне шоу "Голос" на Первом канале.

Шнуров также реализовал себя как художник – его картины выставляют на художественных выставках, стиль картин автор назвал "брэндреализм", концепция заключается в показе доминации бренда над людьми.