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Грядет новая пенсионная реформа: чего ждать миллионам украинцев

Андрей Ганчук
9 июля 2025, 20:43
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Пенсии планируют сделать более справедливыми, сказала министр социальной политики Оксана Жолнович.
Грядет новая пенсионная реформа: чего ждать миллионам украинцев
В Украине введут единый формат индексации пенсий - Минсоцполитики / Коллаж: Главред, фото: УНІАН

Главное:

  • Ожидается масштабная пенсионная реформа
  • Перекосы в пенсиях планируют убрать
  • Все пенсии будут пересматриваться по уровню инфляции

В Украине готовится новая пенсионная реформа. Государство намерено сделать пенсии более справедливыми. Подготовлен проект закона и по единому формату индексации, согласно которому все пенсии будут пересматривать по уровню инфляции. Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Какие будут изменения в пенсионной системе

В подкасте Центра экономической стратегии она рассказала о том, что государство стремится сделать пенсии более справедливыми.

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К примеру, часто бывает ситуация, когда граждане, у которых одинаковые зарплаты и стаж, получают разные суммы выплат, если они вышли на пенсию в разное время. Данный вопрос хотят урегулировать. Разработан законопроект, который планируется передать на рассмотрение Рады.

Перекосы в системе специальных пенсий хотят убрать

Некоторые категории пенсионеров пользуются возможностью досрочного выхода на пенсию, сниженным страховым стажем, а также повышенным уровнем замещения заработка. Эти льготы позволяют им получать значительно большие пенсии.

Обычная солидарная пенсия покрывает около 40% предыдущего заработка гражданина, а лица, получающие специальные пенсии, покрывают не менее 70%, а порой даже до 90% (по решению суда) своего заработка.

Перерасчет пенсий урегулируют

Кроме того, по словам Оксаны Жолнович, есть случаи, когда гражданин уже 10-15 лет на пенсии, и подает заявление на перерасчет, вследствие которого его выплата пересчитывается на основе заработной платы человека, который сейчас работает на такой же должности. Эта практика противоречит логике, поскольку работа тех же кадровых военных и сотрудников ГСЧС 20 лет назад и сейчас намного отличается.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ
Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ / Инфографика: Главред

Единый формат индексации

Государство планирует принять законопроект, предусматривающий единый формат индексации пенсий. Все пенсии планируется пересмотреть по единым правилам, с учетом уровня инфляции.

Пенсии в Украине – что об этом известно:

Как сообщат Главред, по данным Пенсионного фонда, средняя пенсия в Украине на январь текущего года составила 5 789, 05 грн. Это на 403, 80 грн больше, чем на 1 января 2024 года.

По закону Украины №646-IX, граждане, которым 80 лет, и проживают самостоятельно, а также нуждаются в постоянном уходе, в 2025 году могут получить надбавку к пенсии на сумму 944,40 грн.

Минимальная пенсия в Украине с 2026 года должна вырасти до 2564 грн в месяц, указано в постановлении правительства. Ожидается, что пенсия вырастет на 498 грн.

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Об источнике: Центр экономических стратегий

Центр экономических стратегий – украинский неправительственный исследовательский центр, который занимается вопросами экономической политики. Гражданская неправительственная организация. Основан в 2015 году.

Центр проводит анализ самых важных аспектов государственной политики и работает над усилением поддержки населением экономических реформ.

Задача Центра – поддержка реформ в Украине для достижения стойкого экономического роста, пишет Википедия.

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