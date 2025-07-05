Всем украинцам повысят минимальную пенсию - когда и насколько вырастут выплаты

За три года минимальная пенсия должна вырасти на 498 грн.

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Украинцам анонсировали новые суммы выплат / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

С 1 января 2026 года минимальная пенсия вырастет до 2564 грн

Постепенное повышение продлится до 2028 года

Общий рост за три года - на 498 грн

Правительство Украины в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы закладывает постепенный рост минимальной пенсии. Уже с 1 января 2026 года ее повысят до 2564 грн в месяц. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров Украины №774 от 27 июня 2025 года, обнародованном на Правительственном портале.

Согласно документу, уже с 2026 года украинцы на заслуженном отдыхе будут получать не менее 2564 грн в месяц - против 2361 грн, которые выплачивают в 2025-м. Однако даже после роста этот размер существенно отстает от реального прожиточного минимума, который для пенсионера превышает 6,7 тыс. грн.

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Как изменится размер минимальной пенсии:

2026 год - 2564 грн;

2027 год - 2715 грн;

2028 год - 2859 грн.

Таким образом, в течение трех лет минимальная пенсия должна вырасти на 498 грн.

Сколько пенсионеров в Украине

Пенсию сейчас получают более 10,3 млн украинцев. Из них 7,5 млн являются пенсионерами по возрасту, а остальные - получают пенсию по инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет или социальную пенсию.

Отдельную категорию составляют судьи, получающие пожизненное денежное содержание. Средняя сумма их выплат - более 108 тыс. грн ежемесячно.

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Средние пенсии по категориям:

По возрасту - 6 085,74 грн;

По инвалидности - 5 364,98 грн;

По случаю потери кормильца - 6 493,20 грн;

За выслугу лет - 12 315,12 грн;

Социальные пенсии - 2 826,49 грн;

Пожизненное содержание судей - 108 321,63 грн.

Самые высокие пенсии традиционно получают судьи, поскольку по закону им назначается пожизненное денежное содержание.

Пенсии в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Кабмин принял постановление №745, которое позволяет вернуть пенсии внутренне перемещенным лицам и тем пенсионерам, которые не прошли вовремя идентификацию. Чтобы получить средства, нужно подать заявление через вебпортал ПФУ или в Ощадбанке.

Также после смерти мужа или жены, второй из супругов имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца, если достиг пенсионного возраста или является нетрудоспособным, жил вместе с умершим и был на его иждивении. Выплата составляет 50% пенсии умершего, но только одна пенсия может выплачиваться - либо собственная, либо по потере кормильца.

Кроме этого, в Украине пенсионеры, подвергшиеся репрессиям за борьбу за независимость в ХХ веке, имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 5 050 грн. Она выплачивается за особые заслуги перед Украиной на основании соответствующих справок.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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