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Жена может получить половину пенсионных выплат мужа: какое условие

Алёна Воронина
3 июля 2025, 11:23
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После смерти мужа жена и дети могут остаться на его иждивении.
пенсионеры
Жена может получить половину пенсионных выплат мужа/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В каком случае можно получить половину пенсионных выплат мужа после его смерти
  • Кто имеет право на получение этих денег

После потери мужа жена имеет законное право на часть его пенсии. Так же и муж, если он при жизни жены находился на ее иждивении, после ее смерти имеет право на часть ее пенсии. Речь идет о пенсии в связи с потерей кормильца.

Но получить такую пенсию можно только при нескольких условиях, и для этого нужно будет собрать официальные документы, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Право получить половину пенсии умершего имеют не все, а только те, кто:

  • достиг пенсионного возраста или признан нетрудоспособным;
  • проживал вместе с покойным на момент его смерти;
  • является законным супругом или супругой, а также близким родственником, который был на иждивении.

То есть получить пенсию по потере кормильца может жена пенсионного возраста после смерти ее мужа, или же муж пенсионного возраста после смерти его жены. Но здесь важно отметить, что человек в таком случае должен будет сделать выбор - продолжить получать свою пенсию или перейти на пенсию по потере кормильца, которая составит 50% от пенсии ее/его умершего мужа/жены, ведь эти две пенсии получать одновременно невозможно.

Кроме супругов на пенсию по потере кормильца могут претендовать дети до 8 лет, дети с инвалидностью, а также учащиеся и студенты дневной формы обучения до 23 лет, а также нетрудоспособные родители.

Выплата составляет 50% пенсии умершего. Однако если есть несколько человек, которые имеют на нее право, то они не смогут получать каждый по 50% пенсии умершего - эта сумма поделится поровну между всеми.

Как оформить пенсию по потере кормильца

Сперва нужно подтвердить, что вы находились на иждивении покойного/ покойной. Это можно сделать, получив справку в местных органах власти. Если же вам отказали в этом - стоит обратиться в суд.

После этого нужно будет подготовить документы. Нужно будет собрать следующий список документов:

  • свидетельство о смерти;
  • свидетельство о браке или документы о родстве;
  • справку об отказе в выдаче документа о содержании (если есть);
  • доказательства содержания: квитанции, письма, справки о доходах и т.д;
  • судебное решение или официальную справку о пребывании на содержании.

Далее надо обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующим заявлением и собранным пакетом документов.

Оформить такую пенсию можно по месту жительства или с помощью сервиса "Пенсионный кабинет" на портале Пенсионного фонда Украины. Консультацию по оформлению такой пенсии можно получить в любом отделении ПФУ.

Срок подачи заявления для оформления пенсии составляет не более 12 месяцев с момента смерти кормильца. Если подать такое заявление позже, пенсию начислят только с даты обращения, а не задним числом.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию/ Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, некоторым пенсионерам Украины начислят 1000 грн к пенсии - кто и как может оформить. Доплата назначается с месяца подачи заявления и выплачивается вместе с основной пенсией до тех пор, пока сохраняются основания для ее получения.

Также ранее сообщалось, что некоторые украинцы получат лишь 25% от суммы пенсии - кому "урежут" выплаты. Есть случаи, когда пенсионеру выплачивают не всю назначенную сумму.

Напомним, пенсионеры могут получить деньги от Ощадбанка - что нужно сделать. Средства будут выплачивать единовременно в полном объеме.

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Об источнике: Пенсионный фонд

Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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