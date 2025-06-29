Некоторые украинцы получат лишь 25% от суммы пенсии: кому 'урежут' выплаты

Есть случаи, когда пенсионеру выплачивают не всю назначенную сумму.

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Кто получает лишь часть пенсии / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда пенсионерам могут выплатить не всю сумму пенсии

Куда могут быть направлены 50% пенсии

В Украине предусмотрены законодательством ситуации, когда пенсионеру выплачивают не всю назначенную сумму. Но это касается лишь нескольких категорий людей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, если пенсионер живет в специальном учреждении (например, интернате или доме престарелых), ему выплачивают только 25% от общей суммы пенсии.

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В то же время, если у такого пенсионера есть нетрудоспособные родственники на содержании, еще до 50% пенсии может быть направлено на их поддержку. К таким членам семьи относятся:

дети, которые учатся на дневной форме - до 23 лет;

дети до 18 лет, а также старшие дети, которые стали инвалидами до совершеннолетия;

муж или жена, а также родители - если они являются людьми с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

для детей-сирот - до 23 лет, даже если они не учатся.

В ведомстве отметили, чтобы часть пенсии передали иждивенцам, нужно заявление от пенсионера или его опекуна, а также документы в подтверждение. Пенсионный фонд перечислит средства на указанные банковские счета или по почте.

Стоит подчеркнуть, если иждивенцев несколько, между ними поровну делят 50% пенсии. Часть, оставшуюся после выплат, можно по желанию пенсионера направить заведению для улучшения условий проживания.

Почему могут приостановить пенсию / Инфографика: Главред

Выплаты пенсии - последние новости Украины

Как сообщал Главред, пожилые граждане Украины, которым исполнилось 80 лет, имеют возможность ежемесячно получать дополнительную финансовую поддержку, если они проживают самостоятельно и нуждаются в постоянном уходе. В 2025 году эта надбавка к пенсии составляет 944,40 гривен.

Также известно, что начиная с июля, часть пенсионеров сможет получать надбавку в размере примерно 300 гривен. Дополнительная выплата предусмотрена для тех, кто имеет статус Почетного донора Украины.

В то же время, некоторые пенсионеры могут потерять до 20% своей ежемесячной пенсии в случае чрезмерных выплат. Такая ситуация возникает, когда лицу начислено больше, чем ему положено по закону.

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Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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