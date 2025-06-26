Какую пенсию получат украинцы, которые имели среднюю зарплату: сумма удивит

При определенных условиях можно получать пенсию в размере более 9 тысяч гривен.

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Какую пенсию получат украинцы, которые имели среднюю зарплату/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Какую пенсию получают украинцы, которые имели среднюю или выше средней заработную плату

При каких условиях можно получать пенсию в размере более 9 тысяч гривен

Украинцы, которые имели среднюю заработную плату и стаж 35 лет, в нынешних условиях могут получать пенсию в размере 5269,9 грн. Но только при условии, что человек получал среднюю заработную плату на протяжении всех 35 лет, когда работал, или в среднем за жизнь имел среднюю зарплату.

Если же у украинца есть 40 лет стажа и на протяжении всей карьеры он получал среднюю зарплату, его пенсия в 2025 году составит 6022,8 грн. То есть вместе с ростом зарплаты увеличится и пенсионная выплата, пишет OBOZ.UA.

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При этом если человек получал не среднюю зарплату, а такую, которая на 50% выше средней (сейчас это 27 883 грн), то при условии наличия стажа в 35 лет размер пенсии составит 7904,9 грн.

Если же зарплата была на 50% выше средней, а стаж составляет 40 лет, то можно получать пенсию в размере 9034,2 грн.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию/ Инфографика: Главред

Пенсии и соцвыплаты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, пенсионерам начислят 944 грн ежемесячно - стало известно, как оформить дополнительные выплаты. Эта надбавка равна 40% от минимальной пенсии, которая с 2025 года вырастет до 2361 грн.

Также стало известно, что изменится для получателей соцвыплат после 1 июля. Пенсионный фонд Украины с 1 июля начинает администрировать соцвыплаты для более быстрой и эффективной обработки заявок.

Напомним, будет ощутимая прибавка - стало известно, кто из пенсионеров будет получать большие выплаты. Почти треть украинских пенсионеров будут получать дополнительные суммы.

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