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Ощутимая прибавка: кто из пенсионеров будет получать большие выплаты

Анна Косик
26 июня 2025, 08:56
539
Почти треть украинских пенсионеров будут получать дополнительные суммы.
Пенсионное удостоверение, деньги
Кому из пенсионеров начислили большую выплату / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сообщили в ПФУ:

  • Финансирование пенсий за июнь завершено
  • В июне некоторые пенсионеры получили надбавки с пролонгацией на следующие месяцы

25 июня 2025 года ПФУ завершил финансирование пенсий и в этом месяце ряд украинцев получили надбавки, которые будут пересчитывать и в последующие месяцы.

Пресс-служба ПФУ сообщила, что в июне были выплачены дополнительные суммы работающим пенсионерам. При этом доплату перечисляли с учетом средств за апрель и май.

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Заметим, что речь идет о 2,9 миллиона пенсионеров среди 10,3 миллионов, которые продолжают работать. В среднем, их пенсия составляет 6 862,86 гривен против 6 341,11 гривен у неработающих пенсионеров.

Что касается индексации пенсий, то в этом месяце ее не было. Последний раз автоматический перерасчет пенсий проводился в марте 2025 года, когда выплаты выросли на 11,5%.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Ранее Главред писал, что средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 6 341 грн, что, согласно актуальному курсу, примерно составляет 132,5 евро. Однако, пенсионеры в Европе получают значительно больше - по состоянию на 2022 год выплаты составляют 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 грн).

Накануне сообщалось, что в Украине пенсионер со средней зарплатой и полным трудовым стажем может рассчитывать на пенсию в размере 5269,9 грн. Такой размер выплаты возможен, если человек в течение 35 лет получал среднюю заработную плату.

Напомним, украинцы в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, будут получать повышенную ежемесячную помощь, почти в 1,5 раза больше, чем раньше.

Больше новостей:

Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины - центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; проводит сбор, аккумуляцию и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины

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