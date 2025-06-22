Цифры стали неожиданностью: как отличаются пенсии в Украине и странах Европы

Самые маленькие пенсии фиксируются среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.

https://glavred.info/economics/cifry-stali-neozhidannostyu-kak-otlichayutsya-pensii-v-ukraine-i-stranah-evropy-10675352.html Ссылка скопирована

Сравнение пенсий / коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какая разница между пенсией в Украине и странах Европы

В каких странах пенсионеры получают наибольшие выплаты

Средний размер пенсии в Украине сейчас составляет 6 341 грн, что, согласно актуальному курсу, примерно составляет 132,5 евро. Однако, пенсионеры в Европе получают значительно больше.

Издание Euronews, ссылаясь на данные Евростата, сообщает, что средняя пенсия в странах Европы по самым свежим доступным данным - в 2022 году составляла около 1 345 евро в месяц (примерно 64 372 грн).

видео дня

Стоит заметить, что это более чем в 16 раз больше по сравнению со средним размером выплат, которые получали украинские пенсионеры за тот же период (средняя пенсия в Украине в 2022 году составляла 3991,5 грн).

Согласно данным издания, самые большие месячные выплаты получали пенсионеры:

Исландии - 2 997 евро (143 436 грн);

Люксембурга - 2 653 евро (126 973 грн);

Норвегии - 2 573 евро (123 144 грн);

Дании - 2 518 евро (120 511 грн);

Швейцарии - 2 251 евро (107 732 грн).

В то же время, наименьшие пенсии фиксировали среди стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, но они все равно выше украинских:

Босния и Герцеговина - 253 евро (12 108 грн);

Турция - 245 евро (11 726 грн);

Албания - 137 евро (6 557 грн).

Стоит добавить, как сообщает издание, среди всех стран ЕС наиболее уязвимыми в финансовом плане являются пенсионеры Восточной Европы, особенно в странах Балтии. В 2022 году самые высокие показатели бедности среди пенсионеров были зафиксированы в Эстонии (37,4%), Латвии (33%), Хорватии (28,5%) и Литве (24,6%).

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - что известно

Как сообщал Главред, Кабинет министров Украины обновил порядок, по которому пенсионерам начисляют и доставляют выплаты по месту фактического проживания.

Также известно, что в Украине пенсионеры могут потерять до 20% своей ежемесячной пенсии в случае чрезмерных выплат. Такая ситуация возникает, когда лицу начислено больше, чем ему положено по закону.

Кроме того, украинцы, которые не имеют даже 15 лет стажа, не могут претендовать на пенсию. Для них предусмотрена социальная помощь, однако есть 5 случаев, когда даже в получении социальной помощи могут отказать.

Читайте также:

Что известно о Euronews? Euronews - ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках, кроме того, ведётся вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домовладений в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания - 1993, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред