Доллар резко рванул вверх, евро установил новый рекорд: курс валют на 23 июня

Евро обновил исторический максимум.

https://glavred.info/economics/dollar-rezko-rvanul-vverh-evro-ustanovil-novyy-rekord-kurs-valyut-na-23-iyunya-10674977.html Ссылка скопирована

Евро пробил отметку 48 грн, доллар тоже дорожает / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Как изменится курс доллара 23 июня

Какой курс евро установил НБУ на понедельник видео дня

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины установил новые курсы валют на понедельник, 23 июня. Американский доллар подорожал, а евро достиг нового максимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На понедельник, 23 июня, официальный курс доллара вырос до 41,8335 грн, тогда как в пятницу его курс составлял 41,6854 грн за доллар. Таким образом, американская валюта подорожала на 0,1481 грн.

В то же время официальный курс евро вырос еще заметнее - с 47,8590 грн до 48,2006 грн. Европейская валюта подорожала на 0,3416 копеек по сравнению с предыдущим показателем (47,8590 грн за евро). Предыдущий максимум курса евро был 13 июня - 48,0825.

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 18 копеек и установился в пределах 41,94-41,97 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара поднялся на 15 копеек и достиг отметки 42,00 гривен за доллар. В то же время курс евро вырос на 20 копеек до 48,50 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Нацбанк повысил официальный курс доллара к гривне на 19 июня до 41,6293 грн. Курс евро в совю очередь снизился до 47,9028 грн.

Также НБУ повысил официальный курс доллара до 41,6854 грн (+0,0561 грн) на 20 июня 2025 года. Евро наоборот подешевел до 47,859 грн (-0,0438 грн).

Как сообщал Главред, валютный рынок сейчас находится в стабильной положительной фазе, и на следующей неделе эта тенденция сохранится, заявил директор департамента финансовых рынков Глобус Банка Тарас Лесовой. Разница между курсами межбанка и наличного рынка будет незначительной.

Читайте также:

Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред