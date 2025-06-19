Цена на доллар выросла: НБУ объявил курс валют на 20 июня

Доллар подорожал, а евро наоборот снизилось в цене.

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Цена на доллар выросла/ коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

НБУ повысил курс гривны к доллару на 20 июня

В то же время евро подешевело

Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне. Официальный курс доллара на 20 июня 2025 года установлен на уровне 41,6854 гривен за 1 доллар (+0,0561 грн).

Об этом говорится на сайте регулятора. Стоит отметить, что тенденция к подорожанию доллара наблюдается уже второй день подряд.

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При этом евро наоборот дешевеет. Официальный курс евро будет составлять 47,859 гривен за 1 евро (-0,0438 грн).

На межбанке по сравнению с предыдущим днем сегодня курс упал на 2 копейки до 41,66-41,69 грн/доллар (купля-продажа).

На наличном рынке курс доллара вырос на 15 копеек до 41,85 гривен. Курс евро при этом упал на 5 копеек до 48,30 гривен.

Как менялся курс доллара США в Украине/ Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Ранее Главред рассказал, как изменится стоимость доллара и евро до 29 июня. Появился прогноз курса доллара и евро на период с 23 по 29 июня. Такой прогноз дал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

Также ранее сообщалось, что курс доллара "подскочит" под 45 грн - украинцам раскрыли тревожный сценарий. Волатильность останется умеренной, поскольку механизм "управляемой гибкости", действующий в Украине, работает эффективно, считает Сергей Мамедов.

Напомним, украинцы все больше переходят на пользование наличными - стало известно, какая причина. Украинцы из-за рисков войны часто пользуются наличными и не спешат переходить на безналичные расчеты.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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