Курс доллара 'подскочит' под 45 грн: украинцам раскрыли тревожный сценарий

Важно:
- До конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти
- Снижение учётной ставки создаст благоприятные условия для кредитования
Во второй половине года стартует процесс формирования госбюджета на 2026 год, однако точные объёмы международной поддержки пока неизвестны, что усиливает неопределённость и усложняет валютное планирование.
При этом курс евро, по мнению эксперта, будет отражать общие мировые тренды и соотношение на внешних рынках, заявил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов, сообщает Канал 24.
Он прогнозирует, что до конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти до 43–44 гривен, то есть с июля по декабрь ожидается рост на примерно 2,5–5%.
При этом банкир подчеркнул, что волатильность останется умеренной, поскольку механизм "управляемой гибкости", действующий в Украине, работает эффективно и предотвращает резкие и беспорядочные колебания.
Мамедов также добавил, что ожидаемое снижение учётной ставки до 14–14,5% создаст благоприятные условия для развития кредитования, особенно в сферах ипотеки, автокредитов и программ для малого и среднего бизнеса, так как стоимость заимствований для банков станет более доступной.
Курс валют - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.
Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.
Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.
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Что известно о долларе?
Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.
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