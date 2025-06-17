Курс доллара 'подскочит' под 45 грн: украинцам раскрыли тревожный сценарий

Волатильность останется умеренной, поскольку механизм "управляемой гибкости", действующий в Украине, работает эффективно, считает Сергей Мамедов.

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Когда ждать роста курса доллара / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Важно:

До конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти

Снижение учётной ставки создаст благоприятные условия для кредитования

Во второй половине года стартует процесс формирования госбюджета на 2026 год, однако точные объёмы международной поддержки пока неизвестны, что усиливает неопределённость и усложняет валютное планирование.

При этом курс евро, по мнению эксперта, будет отражать общие мировые тренды и соотношение на внешних рынках, заявил вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления банка "Глобус" Сергей Мамедов, сообщает Канал 24.

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Он прогнозирует, что до конца 2025 года официальный курс доллара может вырасти до 43–44 гривен, то есть с июля по декабрь ожидается рост на примерно 2,5–5%.

При этом банкир подчеркнул, что волатильность останется умеренной, поскольку механизм "управляемой гибкости", действующий в Украине, работает эффективно и предотвращает резкие и беспорядочные колебания.

/ Инфографика: Главред

Мамедов также добавил, что ожидаемое снижение учётной ставки до 14–14,5% создаст благоприятные условия для развития кредитования, особенно в сферах ипотеки, автокредитов и программ для малого и среднего бизнеса, так как стоимость заимствований для банков станет более доступной.

Курс валют - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.

Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.

Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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