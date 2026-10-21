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Зеленский согласен на мирное соглашение с РФ при заморозке по нынешней линии фронта

Инна Ковенько
21 октября 2026, 14:54
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Зеленский назвал заморозку войны на нынешних позициях реальным способом ее завершения.
Зеленский согласен на мирное соглашение с РФ при заморозке по нынешней линии фронта
Зеленский заявил о готовности к "замораживанию" войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский утвердительно ответил на вопрос о возможности заключения мирного соглашения, которое предусматривало бы замораживание войны на нынешней линии фронта. По его словам, такой сценарий может стать реальным способом завершить войну.

Об этом он сказал в эфире Fox News, отвечая на вопрос журналиста о возможности заключения мирного соглашения, которое зафиксирует ситуацию в нынешнем состоянии. По его словам, такой сценарий возможен при условии сохранения контроля над 75% или более территории Украины.

"Да. Мы сейчас должны это заморозить, и я считаю, что это реальный путь к завершению этой войны", - ответил президент.

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Он также назвал прекращение огня минимумом, которого Украина сегодня требует от России.

"Мы называем это прекращением огня - или, как назвал это Трамп, прекращением убийств. Заморозить и остановить. И, конечно, это тот минимум, который нам сегодня нужен от России", - добавил президент.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия не добилась успехов на поле боя в 2026 году. По его словам, Москва пытается оказать давление на Киев, чтобы заставить Украину отказаться от территорий, которые российские войска не смогли оккупировать.

"Они не побеждают на поле боя. Поэтому они хотят любым давлением заставить нас уйти с нашей земли. Это несправедливо. И, конечно, они устраивают массированные атаки иранскими дронами, баллистическими ракетами и т. д., чтобы сеять хаос в моей стране, но мы держимся", - отметил глава государства.

Президент добавил, что украинцы, хотя и устали от войны, не могут "просто взять и бросить свою страну".

Почему США перекладывают ответственность за войну на Украину

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко заявил, что Дональд Трамп сознательно перекладывает на Украину ответственность за продолжение войны, чтобы оправдаться перед американцами накануне выборов в Конгресс.

По его словам, соглашение с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива лишь подчеркивает этот курс.

"Очевидно, что после разговора с Путиным Трамп окончательно понял: российский диктатор не собирается идти на деэскалацию, даже в формате энергетического или морского перемирия. А именно это могло бы создать для Трампа положительный информационный фон накануне выборов в Конгресс США 3 ноября", - отмечает Чаленко.

Дизельное соглашение Трампа и Путина
Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 20 октября в Осло состоялись переговоры по урегулированию российско-украинской войны с участием президента Украины Зеленского, спецпосланника президента США Виткоффа, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стьоре, президента Финляндии Александра Стубба, а также зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Украина и её партнёры обсудили гарантии безопасности, территориальные вопросы, санкции против России и план восстановления страны после войны.

21 октября спецпосланник США Стив Виткофф прибыл в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Он представил Кремлю обновленное предложение по завершению войны.

Напомним, в Кремле могут рассматривать вариант компромисса по прекращению войны против Украины, который предусматривает вывод украинских войск из неоккупированной части Донбасса и создание там демилитаризованной зоны. Взамен Киев мог бы получить гарантии безопасности, аналогичные тем, что предусмотрены пятой статьей Североатлантического договора, но без вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает российское издание "Агентство" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

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Об источнике: Fox News

Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, впервые вышедший в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как средство массовой информации, нейтрально освещающее события. Однако канал придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США

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война в Украине мирные переговоры Переговоры о прекращении огня
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