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Ценовой сюрприз: популярный в Украине продукт внезапно подорожал

Мария Николишин
20 июня 2025, 12:29
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Цены на огурцы поднялись из-за существенного сокращения предложения.
Ценовой сюрприз: популярный в Украине продукт внезапно подорожал
Как изменились цены на огурцы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Украине подорожали тепличные огурцы
  • Они уже в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели
  • Дальнейшее подорожание может крайне негативно сказаться на темпах сбыта

В Украине начали повышаться цены на тепличные огурцы. Это произошло после достаточно резкого снижения цен, которое наблюдалось на рынке неделей ранее. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что причиной подорожания овощей на украинском рынке является существенное сокращение предложения этой продукции из местных хозяйств.

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"Так, практически во всех тепличных комбинатах на сегодняшний день проводятся зачистки в преддверии подготовки ко второму севообороту, что повлекло значительное сокращение выборок. Между тем предложение огурцов из летних теплиц также заметно уменьшилось, что обусловлено снижением темпов сбора урожая из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Известно, что цены на тепличные огурцы сейчас формируются в пределах 30-50 грн/кг ($0,72-1,20/кг), что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой недели.

Аналитики также добавили, что на сегодняшний день тепличный огурец в Украине все же стоит в среднем на 16% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

"Однако ключевые игроки рынка не исключают, что дальнейшее подорожание в этом сегменте может крайне негативно сказаться на темпах сбыта этой продукции", - подытожили в EastFruit.

Ценовой сюрприз: популярный в Украине продукт внезапно подорожал
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, цены на морковь в Украине продолжают ползти вверх. Цены на этот корнеплод сейчас повторяют ежегодную тенденцию по подорожанию, которая продлится конца июня.

Также в Украине ожидается повышение цен на все сорта хлеба. Производители прогнозируют общее подорожание хлеба на 20% за второе полугодие 2025 года.

Кроме того, цены на абрикосы существенно выросли, если сравнить с прошлым годом. Сейчас стоимость фрукта составляет 150-160 грн/кг против 90 грн/кг в прошлом году.

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