В Украине неожиданно выросла цена на "сладкий продукт": где еще его можно купить дешевле

Украинские супермаркеты подняли цены на сахар, хотя мировые биржи фиксируют самые низкие показатели за четыре года.

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Украинцы платят больше за сахар, тогда как мировые фьючерсы упали до минимума / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Почему в Украине цены на сахар растут, а в мире падают

Где купить сахар дешевле: обзор супермаркетов

Как изменения мирового рынка влияют на наши ценники

В июне в Украине зафиксирован рост цен на сахар. Как сообщает портал "Минфин", по состоянию на 19 июня средняя цена продукта составила 34,02 грн за килограмм, что на 1,55% больше, чем в мае (33,52 грн/кг).

В разных сетях супермаркетов цены колеблются. В частности:

видео дня

Novus - 32,99 грн/кг

АТБ - 32,90 грн/кг

Сильпо - от 31,49 грн/кг (со скидкой)

Интересно, что на мировом рынке сахар, наоборот, дешевеет. По данным портала, цена июльских фьючерсов на сахар-сырец 18 июня упала на 1,6% - до 0,1582 доллара за фунт, что является самым низким показателем с апреля 2021 года.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Причиной такого падения стали прогнозы об увеличении поставок из Индии и Таиланда - крупнейших производителей сахара в мире.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, цены на любимый фрукт существенно выросли. В прошлом году абрикосы стоили 90 грн/кг.

Накануне стало известно, что в Украине резко выросли цены на раннюю белокочанную капусту. Главной причиной подорожания стал сезонный фактор - капуста ранних сортов уже практически закончилась, а к сбору средних и поздних сортов еще не приступили.

Напомним, блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Германии - результат поразил. В Сети выяснили, где дешевле продукты разных категорий.

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