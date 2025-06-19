В Украине неожиданно выросла цена на "сладкий продукт": где еще его можно купить дешевле

Читайте в материале:
- Почему в Украине цены на сахар растут, а в мире падают
- Где купить сахар дешевле: обзор супермаркетов
- Как изменения мирового рынка влияют на наши ценники
В июне в Украине зафиксирован рост цен на сахар. Как сообщает портал "Минфин", по состоянию на 19 июня средняя цена продукта составила 34,02 грн за килограмм, что на 1,55% больше, чем в мае (33,52 грн/кг).
В разных сетях супермаркетов цены колеблются. В частности:
- Novus - 32,99 грн/кг
- АТБ - 32,90 грн/кг
- Сильпо - от 31,49 грн/кг (со скидкой)
Интересно, что на мировом рынке сахар, наоборот, дешевеет. По данным портала, цена июльских фьючерсов на сахар-сырец 18 июня упала на 1,6% - до 0,1582 доллара за фунт, что является самым низким показателем с апреля 2021 года.
Причиной такого падения стали прогнозы об увеличении поставок из Индии и Таиланда - крупнейших производителей сахара в мире.
Цены на продукты в Украине - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, цены на любимый фрукт существенно выросли. В прошлом году абрикосы стоили 90 грн/кг.
Накануне стало известно, что в Украине резко выросли цены на раннюю белокочанную капусту. Главной причиной подорожания стал сезонный фактор - капуста ранних сортов уже практически закончилась, а к сбору средних и поздних сортов еще не приступили.
Напомним, блогеры сравнили цены в супермаркетах Украины и Германии - результат поразил. В Сети выяснили, где дешевле продукты разных категорий.
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Что за ведомство Минфин?
Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".
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