Цены взлетели на 29%: из-за дефицита в Украине резко подорожал популярный овощ

Высокий спрос способствует росту цен.

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В Украине резко подорожал популярный овощ / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Цены на раннюю белокочанную капусту подскочили на 29% за неделю

Текущая цена - 10-20 грн/кг

После начала сбора среднеспелых сортов возможно снижение цен

На этой неделе в Украине резко выросли цены на раннюю белокочанную капусту. Главной причиной подорожания стал сезонный фактор - капуста ранних сортов уже практически закончилась, а к сбору средних и поздних сортов еще не приступили. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

Сейчас фермеры продают белокочанную капусту по цене от 10 до 20 гривен за килограмм (0,24-0,48 долл./кг). В среднем это на 29% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

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По словам производителей, цены растут из-за межсезонья - периода, когда сбор ранней капусты уже завершился, а новый урожай еще не собран. В то же время спрос на овощ остается достаточно высоким, что дополнительно стимулирует рост цен.

По информации аналитиков, сейчас капуста урожая 2025 года на украинском рынке стоит в среднем в 2,9 раза дороже, чем в середине июня 2024-го. Однако участники рынка не исключают, что с началом массового сбора капусты средних сортов цены могут снова пойти на спад.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, в Украине за последний месяц существенно подорожали говядина и курятина. По данным УКАБ, говядина выросла в цене на 6% - до 336 грн/кг. Куриное филе подорожало на 11% (до 222 грн/кг), бедро - на 28%, тушка - на 25%.

В то же время цены на тепличные огурцы снизились из-за увеличения предложения. По данным УКАБ, на оптовых рынках они подешевели на 22% - до 41 грн/кг, в магазинах - на 18%, до 65 грн/кг.

Как сообщал Главред, цены на молодой картофель в Украине за месяц снизились на 42% - с 89,15 до 47,37 грн/кг, сообщает Минфин. В супермаркетах цена варьируется от 36,30 до 64,99 грн.

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