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Что будет с ценами на топливо в июне - названы факторы, влияющие на стоимость

Юрий Берендий
17 июня 2025, 16:17
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Цены на топливо в Украине могут колебаться, что зависит от курса гривны относительно иностранных валют и ряда других важных факторов, указывает аналитик.
Что будет с ценами на топливо в июне - названы факторы, влияющие на стоимость
Что будет с ценами на топливо в июне / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Косянчук:

  • Украине не стоит ожидать снижения цен на топливо в июне
  • Цена на топливо в Украине зависит от ряда факторов, не только от цен на нефть

В июне не стоит ожидать снижения цен на топливо, ведь на их формирование влияют не только цены на нефть, но и колебания валютного курса, логистика, премии экспортеров и внутренняя экономика АЗС. Об этом заявил президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук в комментарии для Главреда.

По словам Косянчука, июнь не является периодом, когда стоит ожидать удешевления нефтепродуктов. Цены на топливо не имеют прямой зависимости от стоимости нефти - на них влияет много других факторов, в частности курс гривны к иностранным валютам, который меняется стремительно и существенно.

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"И, возможно, именно колебания курса и побуждает некоторые сети поднимать цены. Хотя это не характерно для всего рынка, потому что на рынке работают разные компании, разные бренды, и у каждой из них - своя экономика, своя логистика. То есть они не могут действовать синхронно в ценовом плане", - отметил он.

Аналитик также обратил внимание, что страны-поставщики топлива нередко устанавливают дополнительную премию - от 30 до 70 долларов за тонну, что позволяет им увеличивать прибыль.

Он указывает на то, что можно делать прогнозы, опираясь на подобные периоды в прошлом, скажем, на июнь 2024 года. Впрочем, практика показывает, что такие сравнения не всегда дают точные результаты.

В то же время в сетях автозаправочных станций, особенно премиум-сегмента, есть определенный ценовой резерв. Стоимость топлива используется как инструмент для регулирования объемов продаж, а количество реализованного топлива существенно влияет на экономические показатели. Это связано с тем, что расходы на обслуживание АЗС являются относительно стабильными, поэтому увеличение объемов продаж без изменения расходов улучшает общую рентабельность бизнеса.

Цены на бензин в Украине инфографика
Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред

Цены в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине в целом наблюдается рост цен на продукты, однако в этом месяце исключением стал молодой картофель - сезонный овощ существенно подешевел. Если в мае его средняя цена достигала 89,15 гривны за килограмм, то по состоянию на 17 июня она упала до 47,37 гривны, что означает снижение примерно на 42%, по данным Минфина.

В то же время в Украине продолжается сокращение посевных площадей под рожь в 2024-2025 годах, и это уже приобретает устойчивый характер. Такая динамика является одним из факторов роста стоимости хлеба, отмечает эксперт Всемирного банка Оксана Руженкова.

Кроме того, заметно удешевление тепличных огурцов, что связано с увеличением их предложения на рынке, сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса.

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Кто такой Леонид Косянчук

Леонид Васильевич Косянчук - украинский эксперт в сфере нефтепродуктов, бизнесмен и общественный деятель. Президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины.

Родился в 1954 году. Имеет высшее образование. В 1986-1988 годах принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С конца 1980-х годов работает в нефтегазовой отрасли, в частности возглавлял украинско-израильскую компанию "Минора", которая занималась поставками нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы. В 1997 году стал президентом ОАО "Нефтеэнергоинвест", специализировавшегося на фондовом рынке и торговле ценными бумагами.

В 2006-2007 годах возглавлял департамент нефти и газа в Министерстве топлива и энергетики Украины. В украинских медиа активно комментирует ситуацию на рынке топлива в Украине.

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