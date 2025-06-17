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"Москва - ключ ко всему": назван реальный сценарий краха режима Путина

Юрий Берендий
17 июня 2025, 15:28
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Паралич критической инфраструктуры и военное поражение могут стать ключевыми факторами краха путинского режима, отметил Загородний.
'Москва - ключ ко всему': назван реальный сценарий краха режима Путина
Что может взорвать и похоронить режим Путина в РФ / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Загородний:

  • Паралич железной дороги и военное поражение могут похоронить режим Путина
  • Москва может стать точкой слома российского режима

Единственным реальным ударом по путинскому режиму может стать не только военное поражение, но и дестабилизация ключевых систем внутри самой России от энергетики до логистики. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний, отвечая на вопрос о том, что сегодня может подорвать и похоронить режим российского диктатора Путина.

Загородний считает, что серьезные последствия для России могут наступить в случае военного поражения или паралича критической инфраструктуры, в частности железных дорог.

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По его словам даже несколько дней без доставки продуктов в Москву уже будут иметь ощутимый эффект. Кроме того, удары по энергетической системе и газораспределительных станциях во время холодов также могут существенно повлиять.

По его мнению, именно Москва способна стать точкой перелома, ведь сейчас она почти не чувствует последствий войны.

"Сейчас стало активно прилетать по Подмосковью, а там находятся важные предприятия и научные города. Одновременно нужен паралич логистики, удары по химической промышленности и другому будут многое решать", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний назвал слабые места РФ и рассказал, как Украина может перекрыть кислород России уже до конца 2025 года:

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в результате атаки беспилотников временно остановил работу завод "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. Этот завод один из ведущих производителей аммиака и азотных удобрений в РФ, сообщают российские медиа.

Утром 15 июня ударные дроны нанесли удары по объектам в Татарстане.

Кроме того, в ночь на 16 июня в Орле прогремело по меньшей мере десять взрывов. По данным российских телеграм-каналов, в Советском районе города очевидцы наблюдали яркие вспышки в небе и слышали звуки, похожие на работу систем ПВО.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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