В российском Орле прогремели мощные взрывы в районе НПЗ - что известно

Вероятно, российская ПВО работала возле местной нефтяной базы.

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Взрывы в России / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Коротко:

В России в городе Орел раздавались взрывы

Яркие вспышки были замечены в небе над нефтяным объектом

Сейчас официальных сообщений о разрушениях нет

В ночь на 16 мая в городе Орел, что в Орловской области России, прозвучало по меньшей мере десять взрывов. Об этом пишут российские телеграмм-каналы.

В частности, жители Советского района города Орел сообщали о ярких вспышках в небе. Местные говорили, что по всему городу раздавались звуки, похожие на работу ПВО.

видео дня

Известно, что было слышно минимум десять взрывов, а также виднелись яркие вспышки в небе над нефтяным объектом.

Российские телеграмм-каналы писали, что системы ПВО активно работали над Заводским районом, отражая атаки беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас официальных сообщений о разрушении инфраструктуры нет.

Взрывы в городе Орел - видео:

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, ударные дроны утром в воскресенье, 15 июня, атаковали цели в российском Татарстане. Возможной целью атаки могла стать особая экономическая зона Алабуга, где, по информации СМИ, осуществляется сборка российских БПЛА.

Позже, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли очередной прицельный удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Поражено одно из мест производства ударных БпЛА врага.

Кроме того, 11 июня в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Россияне утверждали, что взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.

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