В российском Орле прогремели мощные взрывы в районе НПЗ - что известно

Коротко:
- В России в городе Орел раздавались взрывы
- Яркие вспышки были замечены в небе над нефтяным объектом
- Сейчас официальных сообщений о разрушениях нет
В ночь на 16 мая в городе Орел, что в Орловской области России, прозвучало по меньшей мере десять взрывов. Об этом пишут российские телеграмм-каналы.
В частности, жители Советского района города Орел сообщали о ярких вспышках в небе. Местные говорили, что по всему городу раздавались звуки, похожие на работу ПВО.
Известно, что было слышно минимум десять взрывов, а также виднелись яркие вспышки в небе над нефтяным объектом.
Российские телеграмм-каналы писали, что системы ПВО активно работали над Заводским районом, отражая атаки беспилотных летательных аппаратов.
Сейчас официальных сообщений о разрушении инфраструктуры нет.
Взрывы в городе Орел - видео:
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, ударные дроны утром в воскресенье, 15 июня, атаковали цели в российском Татарстане. Возможной целью атаки могла стать особая экономическая зона Алабуга, где, по информации СМИ, осуществляется сборка российских БПЛА.
Позже, в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины нанесли очередной прицельный удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Поражено одно из мест производства ударных БпЛА врага.
Кроме того, 11 июня в Энгельсе Саратовской области прогремел громкий взрыв. Россияне утверждали, что взрыв мог произойти на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе.
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