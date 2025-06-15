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Россия перешла к новой тактике ударов по Украине: в чем опасность

Марина Фурман
15 июня 2025, 11:53
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Враг изменил тактику ударов "Шахедами", чтобы подорвать моральный дух украинцев.
атака дронов
Враг нарастил производство ударных БпЛА / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное:

  • Россия начала по-новому атаковать Украину дронами
  • Сбивать "Шахеды" из пулеметов стало невозможно

В последнее время страна-агрессор Россия усилила воздушные атаки на Украину, запуская сотни БпЛА и ракет за одну ночь, а также изменила тактику ударов. Сейчас же вражеские налеты концентрированы, и сбивать их значительно сложнее, ведь ударные дроны летают на больших высотах, куда пулеметы не достают. Об этом пишет CNN.

Россия успешно нарастила внутреннее производство ударных БпЛА типа "Шахед" и теперь запускает их сотнями ежедневно. Аналитик по России в Институте изучения войны Кристина Гарвард заявила, что, по текущим оценкам, Москва теперь может производить около 2700 беспилотников "Шахед" в месяц, а также около 2500 беспилотников-приманок.

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В издании также приводят слова содиректора программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова Алексея Мельника, который сообщил, что российские оккупанты концентрируют удары, вместо того, чтобы атаковать то тут, то там. Таким образом враг хочет добиться максимального эффекта, как психологического, так и кинетического.

Целью таких разрушительных атак является попытка сломать моральное сопротивление украинцев и создать впечатление, будто Москва побеждает в войне, хотя на самом деле до "победы" ей еще далеко, отмечает CNN.

Со своей стороны боец украинской ПВО Юрий Чумак, в последние недели небо стало значительно более загруженным.

"Беспилотников стало намного больше. Это объективный факт. И, конечно, чем их больше, тем сложнее с ними бороться", - сказал он.

Он подчеркнул, что радары могут отслеживать российские дроны, но сбивать "Шахеды" из пулеметов стало невозможно.

По его словам, теперь Украине приходится использовать против дронов ракеты.

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Shahed / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Ночью по всей Украине раздавался сигнал воздушной тревоги.

Как писал Главред, в ночь на 15 июня, российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область. В Кременчугской общине под удар РФ попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также были повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.

Позже выяснилось, что украинская противовоздушная оборона обезвредила 167 из 194 средств воздушного поражения, которыми РФ атаковала Украину, в частности, беспилотниками и ракетами различных типов.

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Что известно о CNN?

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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