РФ нанесла массированный удар по Полтавской области: под ударом энергетика

Кратко:
- РФ атаковала Полтавскую область ракетами и дронами
- Под российский удар попали объекты энергетической инфраструктуры
В ночь на 15 июня, российские оккупанты массированно атаковали ракетами и ударными дронами Полтавскую область, есть повреждения в Кременчугской общине. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Владимир Когут в своем Telegram.
Он отметил, что в результате российской атаки, информация о пострадавших не поступала.
"Сегодня ночью враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БПЛА. Большинство вражеских целей было уничтожено силами и средствами ПВО. К счастью, во всех случаях обошлось без пострадавших", - сообщил Когут.
По его словам, в Кременчугской громаде под удар РФ попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры. Также были повреждены частный жилой дом, автомобиль и линия электропередач.
"В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары, которые были локализованы подразделениями ГСЧС", - написал глава ОВА.
В Чутовской общине из-за падения обломков дронов повреждены жилые дома и автомобили.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, российские оккупанты в ночь на субботу, 14 июня, запустили по Украине 58 ударных дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Противовоздушной обороне удалось обезвредить 43 вражеских беспилотника: 23 были сбиты огневыми средствами поражения, 20 - локально потеряны/подавлены РЭБ.
Напомним, той же ночью россияне атаковали Запорожье дронами-камикадзе "Шахед". Захватчики запустили по областному центру 14 дронов. В результате атаки ранения получили двое полицейских.
В ночь на 11 июня российская оккупационная армия атаковала Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа Шахед. Под удар попали два района города - Слободской и Основянский. В результате массированной атаки погибли люди.
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Кто такой Владимир Когут?
Владимир Когут - временно исполняющий обязанности начальника Полтавской областной военной администрации (ОВА), ранее занимал должность заместителя председателя Полтавской ОВА по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
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