Ранены 2 полицейских, есть разрушения и пожары: РФ атаковала Запорожье дронами

Оккупанты запустили по областному центру 14 "Шахедов". Вспыхнул пожар на гуманитарном предприятии. Повреждены машины и магазин, выбиты окна в домах.

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РФ атаковала Запорожье дронами/ коллаж: Главред, фото: Запорожская ОГА

Кратко:

РФ ночью атаковала Запорожье 14 "Шахедами"

Двое полицейских были ранены, медики оказывают им помощь

В городе повреждены машины, магазин, остановка общественного транспорта, выбиты окна в домах

Российские оккупанты в ночь на субботу, 14 мая, атаковали Запорожье дронами-камикадзе "Шахед". Захватчики запустили по областному центру 14 дронов.

В результате атаки ранения получили двое полицейских. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Полицейские находятся в состоянии средней тяжести. Они получили осколочные ранения конечностей.

"Множественные осколочные ранения: полицейские, пострадавшие в результате утренней вражеской атаки, находятся под наблюдением медиков. Двое правоохранителей получили осколочные ранения конечностей во время удара БпЛА. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшие получают всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Он рассказал, что из-за российского обстрела загорелось гуманитарное предприятие. Повреждены машины, магазин и остановка общественного транспорта. Взрывной волной выбило окна в многоэтажках.

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 10 июня РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.

Напомним, Свитан сказал, угрожают ли Украине "ночи 1000 дронов". Страна-агрессор Россия производит около 150 дронов в день. Если оккупанты будут накапливать их 10 дней, то смогут нанести массированный удар по Украине, как это было, например, 9 июня. Но это не системная работа, говорит Свитан.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - был Мелитопольским городским головой. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен русскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

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