Удар по военным объектам РФ в Крыму: партизаны рассказали о потерях оккупантов

Россияне пытаются замалчивать последствия атаки.

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Удар по военным объектам в Крыму / коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, google.com/maps

Кратко:

В ночь на 12 июня были нанесены успешные удары по военным объектам РФ в Крыму

В результате атаки повреждена ценная техника

Также есть пострадавшие среди российских военных

Украина продолжает наносить удары по военным объектам оккупантов в Крыму. В частности, в результате атаки в ночь на 12 июня повреждена ценная техника. Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

Так, агенты движения из 12 зенитного ракетного полка России сообщили об успешных ударах в ночь на 12 июня по военным объектам россиян в Симферопольском районе.

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"Как всегда, россияне пытаются замолчать последствия, но правда выйдет наружу - очень скоро все станет известно", - говорится в сообщении.

Агенты также рассказали, что из-за халатности российского командования была повреждена ценная техника - вероятно, зенитно-ракетный комплекс.

Кроме того, есть потери среди личного состава, однако пока трудно установить точное количество.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Взрывы в Крыму - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 13 июня в оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. По словам местных жителей, они слышали звуки беспилотников.

3 июня Украине в третий раз удалось поразить Крымский мост, на этот раз под водой. Как сообщили в Службе безопасности Украины, операция длилась несколько месяцев.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму 16 мая также раздавались взрывы. В результате атаки дронов был уничтожен склад с боеприпасами и 4 помещения 126-й бригады береговой обороны в Перевальном.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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