"Можете оказаться в мешке": Чубаров призвал россиян срочно уехать из Крыма

По словам главы Меджлиса, Украина готовит деоккупацию Крыма.

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Чубаров призвал россиян срочно уехать из Крыма / коллаж: Главред, фото: t.me/chubarov_refat, росСМИ

Что сказал Рефат Чубаров:

Керченский мост скоро будет снесен

Русские генералы могут использовать людей в качестве живого щита

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров настоятельно рекомендует гражданам РФ, которые незаконно пребывают на территории временно оккупированного Крыма, максимально быстро покинуть полуостров. Об этом Чубаров написал в своем Telegram-канале.

"Специально записываю обращение на русском языке, чтобы было понятно гражданам России, которые незаконно пребывают на территории оккупированного Крыма. Речь идет о тех, кто поселился в Крыму с 27 февраля 2014 года по сегодняшний день. А также о тех, кто находится в настоящее время в оккупированном Крыму, так сказать, "на отдыхе", - отметил он. видео дня

"Как вы уже осознаете, Керченский мост скоро будет снесен", уверен Чубаров.

"И вы можете оказаться в своеобразном "мешке". Поэтому я настоятельно рекомендую вам срочно покинуть полуостров и отправиться домой, в Россию, в те места, откуда вы незаконно приехали в оккупированный Крым", - добавил он.

По словам Чубарова, его обращение не связано с желанием упредить россиян от реальной опасности, в которую они по собственной воле сами ввергают.

"Нет, здесь более прозаические причины, связанные с подготовкой к деоккупации, освобождению Крыма. Если вы останетесь к этому времени в Крыму, то русские генералы вас обязательно используют в качестве живого щита для спасения своих шкур. Поверьте, им не впервой так поступать. Итак, граждане России, незаконно пребывающие в оккупированном Крыму, не откладывайте на завтра свой отъезд из Крыма. Просто можете не успеть", – отметил глава Меджлиса.

Подрыв Крымского моста - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Служба безопасности Украины осуществила уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост, на этот раз подводной атакой. Как сообщает пресс-служба СБУ, операция длилась несколько месяцев, сначала спецагенты заложили взрывчатку под опорами моста, а около 4:44 утра 3 июня первый заряд был дистанционно приведен в действие.

Кроме того, после третьей атаки СБУ на Крымский мост 3 июня 2025 года, во время которой подводные взрывы повредили опоры сооружения, пользователи социальных сетей активно реагируют, создавая многочисленные мемы и шутки.

Напомним, летом прошлого года Украина уже осуществляла еще одну попытку ударить по Крымскому мосту. По информации The New York Times, которая провела собственное расследование, тогда удар наносился с помощью дальнобойных ракет ATACMS, однако операция не достигла желаемого результата.

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Кто такой Рефат Чубаров? Рефат Чубаров – крымскотатарский и украинский политический и общественный деятель. В период с 1995 по 1998 год занимал должность заместителя Верховного совета АР Крым. Избирался народным депутатом Украины в 1998-2007 и 2015-2019 годах. С 2009 года – президент Всемирного конгресса крымских татар. В ноябре 2013 года стал председателем Меджлиса крымскотатарского народа, пишет Википедия.

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