В Крыму дроны уничтожили важный объект РФ, эвакуировано тысячи местных - СМИ

Оккупационные власти официально скрыли эвакуацию населения.

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Что известно о последствиях атаки на Крым 16 мая / Коллаж: Главред, фото: https://t.me/astrapress

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Во время атаки на Крым дроны уничтожили склад оккупантов

В результате удара пострадали российские военные

Местных жителей пришлось эвакуировать из-за детонации

Во временно оккупированном Крыму 16 мая раздавались взрывы и только сегодня, 19 мая, выяснилось, что в результате атаки дронов был уничтожен склад с боеприпасами и 4 помещения 126-й бригады береговой обороны в Перевальном.

Об этом росСМИ сообщили со ссылкой на собственные источники. Известно, что детонация боеприпасов была настолько сильной, что местным оккупационным властям пришлось эвакуировать две тысячи человек, правда делали это неофициально.

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"Кроме этого, на территории воинской части сгорело 4 здания на общей площади 5 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Также известно о пострадавших среди военнослужащих. При этом мирные жители не пострадали, а местная псевдовласть умолчала об атаке и никаким образом не прокомментировала повреждения.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что 16 мая во временно оккупированном Крыму было шумно. Серия взрывов прогремела вблизи Севастополя, где расположены военные аэродромы Бельбек и Кача.

Аэродромы Крыма / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что в Севастополе зафиксированы необычные перемещения в пункте постоянной дислокации хранения техники. Предполагается, что это был вывоз врагом военной техники из одной из воинских частей для пополнения ее на фронте.

Накануне украинские партизаны сообщали, что с временно оккупированного страной-агрессором Севастополя россияне вывозят имущество из 810-й бригады морской пехоты.

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Что такое 126-я отдельная бригада береговой обороны? 126-я отдельная гвардейская Горловская Краснознаменная, ордена Суворова бригада береговой обороны (126 ОБрБО) - формирование войск береговой обороны России численностью в бригаду. Пункт постоянной дислокации - оккупированная территория Украины: с. Перевальное, Крым. Находится в составе оккупационного 22-го армейского корпуса Черноморского флота России, пишет Википедия.

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