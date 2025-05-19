Почему РФ не смогла запустить ракету 'Ярс': СМИ заявили о 'внештатной ситуации'

Аналитики не исключают внештатной ситуации из-за которой Кремль мог отменить запуск ракеты "Ярс".

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Почему РФ не смогла запустить межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс" / Колаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале Defense Express:

Пуск ракеты "Ярс" не мог быть не замечен самими россиянами

Россияне могли не осуществить учебно боевой запуск

Не исключена внештатная ситуация

Несмотря на анонсированный Россией на ночь 19 мая "учебно-боевой" запуск межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс", все свидетельствует о том, что запуск так и не состоялся. Об этом сообщает аналитическое издание Defense Express.

По данным ГУР МОУ, пуск должен был осуществляться из необычного района - вблизи населенного пункта Свободный в Свердловской области, где дислоцируется 433-й полк 42-й дивизии 31-й ракетной армии РФ. Это всего в 25 км от Нижнего Тагила, так что вероятность того, что запуск остался бы незамеченным местными, крайне низкая.

видео дня

Поскольку межконтинентальные ракеты обычно направляются на полигон "Кура" на Камчатке, траекторию полета должны были бы видеть жители большой части Сибири и Дальнего Востока - от Ханты-Мансийска до Магадана. Однако никакого видео или подтверждения запуска обнародовано не было.

"Почему именно россияне не осуществили запуск, остается неизвестным. В конце концов в 2023 году РФ дважды подряд не смогла штатно осуществить запуски РС-24 "Ярс", которые сбивались с курса. В конце концов, любая ракета проходит предполетную проверку и вряд ли Кремль заинтересован в том, чтобы перед переговорами Путина и Трампа показать несостоятельность своих сил ядерного сдерживания. Также не исключена нештатная ситуация на первом этапе полета сразу после старта. Несмотря на то, что "Ярс" является глубокой модернизацией "Тополя", всегда существует риск отказа", - указывают аналитики.

В издании также напомнили, что в конце сентября 2024 года на космодроме "Плесецк" в России произошел взрыв межконтинентальной ракеты РС-28 "Сармат" непосредственно в пусковой шахте.

Что известно о РС-24 "Ярс" / Инфографика: Главред

Угроза ударов межконтинентальных баллистических ракет - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Главное управление разведки заранее предупреждало, что в ночь на 19 мая Россия планирует провести "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс".

Издание Defense Express обращает внимание на необычное место проведения этого запуска - вместо традиционного полигона "Плесецк", где обычно осуществляют такие пуски, на этот раз речь идет о районе вблизи населенного пункта Свободный в Свердловской области, как указывалось в сообщении ГУР.

Авиационный эксперт и бывший инженер-испытатель "КБ Антонова" Константин Криволап считает, что даже если Россия выполнит демонстрационный запуск ракеты "Ярс", это не будет иметь никакого реального военного влияния.

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Что известно о Defense Express Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия. Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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