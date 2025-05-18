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РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 "Ярс": в СМИ раскрыли важную деталь

Руслана Заклинская
18 мая 2025, 22:23
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Запуск состоится из нетипичного района - вблизи Свободного в Свердловской области, а не с привычного космодрома "Плесецк".
РФ выбрала нетипичное место для запуска РС-24 'Ярс': в СМИ раскрыли важную деталь
Россия готовит запуск межконтинентальной ракеты с нетипичного места / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, wikipedia.org

Главное:

  • Россия планирует пуск межконтинентальной ракеты РС-24 "Ярс"
  • Запуск состоится из нетипичного района - вблизи Свободного в Свердловской области
  • Космодром "Плесецк" имеет плохую репутацию из-за ряда катастроф и аварий

Россия готовит "учебно-боевой пуск" межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс" в ночь на 19 мая. Запуск осуществят для демонстрации силы и запугивания Украины, ЕС и НАТО, однако он состоится с нетипичного места. Об этом сообщило издание Defense Express.

По данным ГУР, пуск ракеты проведет расчет 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии Ракетных войск стратегического назначения РФ. Старт - из района вблизи населенного пункта Свободный в Свердловской области, который расположен более чем в 1600 км от украинской границы.

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"И здесь прежде всего надо обратить внимание на достаточно нетипичный район для осуществления таких пусков - потому что обычно они осуществляются с космодрома "Плесецк" (как шахтного, так и мобильного базирования)", - отметили аналитики.

Как отметили в издании, именно с "Плесецка" проводились первые испытательные пуски "Ярса" в мае и декабре 2007 года, а также в ноябре 2008-го. Кроме этого, в рамках стратегических учений в 2024 году с космодрома "Плесецк" в Архангельской области по полигону "Кура" также проходили пуски ракет "Ярс".

Неудачные пуски и катастрофы

Аналитики отмечают, что космодром "Плесецк", который также служит площадкой для тестовых запусков стратегических ядерных ракет, имеет плохую репутацию из-за ряда трагических инцидентов.

Последняя масштабная авария произошла в конце сентября 2024 года, когда в пусковой шахте взорвалась межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат". Взрыв был настолько мощным, что на месте остался огромный кратер. Россия пыталась скрыть этот инцидент.

Ранее в 2013 году во время работ по очистке емкости из-под ракетного топлива погибли несколько офицеров, а в 2002 году взорвалась ракета-носитель "Союз-У" через полминуты после старта - тогда погиб один человек.

Самой масштабной катастрофой на "Плесецке" считается взрыв ракеты "Восток-2М" со спутником в 1980 году, в результате которого погибло около 50 человек.

В 1973 году во время заправки ракеты-носителя "Космос-3М" взорвалось топливо, что привело к гибели до 10 человек. А в 1987 году произошел пожар на территории космодрома, хотя этот случай не был напрямую связан с ракетами.

Комплекс Ярс, инфографика
Что известно о РС-24 "Ярс" / Инфографика: Главред

Запуск ракеты РС-24 с комплекса "Ярс" - что известно

Напомним, Россия готовится к "учебно-боевому" запуску межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 с комплекса "Ярс" в ночь на 19 мая. Главное управление разведки заявило, что пуск проведет расчет 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения вблизи Свободного в Сверловской области.

Ранее Россия закрыла воздушное пространство над полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области, откуда обычно запускают ракету Орешник, что может свидетельствовать о подготовке к новому пуску по Украине. Военный аналитик Денис Попович отметил, что вероятность запуска - 50 на 50.

Как сообщал Главред, российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 "Ярс " - стратегическая ядерная система пятого поколения. Она создана для ответного удара в случае ядерной атаки и представлена в стационарном (шахтном) и мобильном вариантах.

Ракета базируется на модернизированной "Тополь-М" и оснащена несколькими раздельными боевыми блоками (от 3 до 6), каждый с мощностью около 500 килотонн.

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