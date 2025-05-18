Что известно о ракете РС-24 "Ярс" и чем она опасна: СМИ раскрыли подробности

Читайте в материале:
- Как "Ярс" избегает спутников и прорывает ПРО
- Сколько ядерных блоков несет одна ракета
- Преувеличивают ли мощность в российских заявлениях
Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 из комплекса "Ярс" является составляющей ядерного арсенала и относится к стратегическим системам пятого поколения. О ее особенностях и потенциальных угрозах сообщает РБК-Украина.
Этот ракетный комплекс разработан для нанесения ответного удара в случае ядерной атаки. Он способен доставлять боезаряды на межконтинентальные расстояния и представлен в двух вариантах: стационарном (шахтном) и мобильном.
В материале отмечается, что основой "Ярса" является модернизированная ракета от комплекса "Тополь-М", оснащенная разделяющимися боевыми блоками.
По словам источника:
"головная часть ракеты содержит от 3 до 6 индивидуально расположенных ядерных блоков", каждый из которых имеет "мощность около 500 килотонн".
Главной целью комплекса, по данным РБК-Украина, является прорыв систем противоракетной обороны. Ракета способна менять траекторию полета, а ее боевые блоки движутся независимо друг от друга.
Основные характеристики
- дальность полета - до 12 000 км;
- способность мобильных пусковых установок менять позиции, что затрудняет их обнаружение;
- скорость - более 20 Махов на заключительном этапе полета;
- использование ложных целей и сложной траектории для преодоления ПРО.
В завершение, издание отмечает, что хотя указанные характеристики выглядят угрожающе, они могут быть частью информационной кампании и "нести в себе элементы российской военной пропаганды".
Угрозы удара Орешником по Украине - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, Россия временно ограничила авиапространство над полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области, где обычно проводят испытания ракеты типа Орешник. Это может свидетельствовать о подготовке к очередному удару по территории Украины, отметил военный аналитик Денис Попович 12 мая.
Впрочем, бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун убежден, что реальная атака Киева этой ракетой маловероятна. По его словам, подобные угрозы ориентированы скорее на внутреннюю российскую аудиторию и иностранных гостей в Москве с целью произвести впечатление и посеять страх.
По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, заявления России о возможном запуске Орешника имеют целью прежде всего психологическое давление - запугать Украину и заставить воздержаться от атак на территорию РФ.
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Что известно о РБК-Украина?
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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