Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Что известно о ракете РС-24 "Ярс" и чем она опасна: СМИ раскрыли подробности

Руслан Иваненко
18 мая 2025, 18:50
892
Ракета "Ярс" достигает скорости более 20 Махов и несет угрозу для глобальной безопасности.
ЯРС
"Ярс" создан для ответа в случае ядерного удара / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, Главред

Читайте в материале:

  • Как "Ярс" избегает спутников и прорывает ПРО
  • Сколько ядерных блоков несет одна ракета
  • Преувеличивают ли мощность в российских заявлениях

Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 из комплекса "Ярс" является составляющей ядерного арсенала и относится к стратегическим системам пятого поколения. О ее особенностях и потенциальных угрозах сообщает РБК-Украина.

Этот ракетный комплекс разработан для нанесения ответного удара в случае ядерной атаки. Он способен доставлять боезаряды на межконтинентальные расстояния и представлен в двух вариантах: стационарном (шахтном) и мобильном.

видео дня

В материале отмечается, что основой "Ярса" является модернизированная ракета от комплекса "Тополь-М", оснащенная разделяющимися боевыми блоками.

По словам источника:

"головная часть ракеты содержит от 3 до 6 индивидуально расположенных ядерных блоков", каждый из которых имеет "мощность около 500 килотонн".

Главной целью комплекса, по данным РБК-Украина, является прорыв систем противоракетной обороны. Ракета способна менять траекторию полета, а ее боевые блоки движутся независимо друг от друга.

Основные характеристики

  • дальность полета - до 12 000 км;
  • способность мобильных пусковых установок менять позиции, что затрудняет их обнаружение;
  • скорость - более 20 Махов на заключительном этапе полета;
  • использование ложных целей и сложной траектории для преодоления ПРО.

Комплекс Ярс, инфографика
РС-24 "Ярс" / Инфографика: Главред

В завершение, издание отмечает, что хотя указанные характеристики выглядят угрожающе, они могут быть частью информационной кампании и "нести в себе элементы российской военной пропаганды".

Угрозы удара Орешником по Украине - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, Россия временно ограничила авиапространство над полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области, где обычно проводят испытания ракеты типа Орешник. Это может свидетельствовать о подготовке к очередному удару по территории Украины, отметил военный аналитик Денис Попович 12 мая.

Впрочем, бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун убежден, что реальная атака Киева этой ракетой маловероятна. По его словам, подобные угрозы ориентированы скорее на внутреннюю российскую аудиторию и иностранных гостей в Москве с целью произвести впечатление и посеять страх.

По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, заявления России о возможном запуске Орешника имеют целью прежде всего психологическое давление - запугать Украину и заставить воздержаться от атак на территорию РФ.

Читайте также:

Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине межконтинентальные баллистические ракеты новости Украины Ярс
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Переговоры в Риме и угроза удара по Украине: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры в Риме и угроза удара по Украине: главные новости Украины (дайджест)

19:33Война
Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского назвали путь прекращения войны

Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского назвали путь прекращения войны

19:23Украина
Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

18:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

Где 3 различия между чашками: только люди со "зрением орла" угадают за 11 секунд

Где 3 различия между чашками: только люди со "зрением орла" угадают за 11 секунд

Что было на месте Киева до Киевской Руси: секрет раскопали на Подоле в 1970-х

Что было на месте Киева до Киевской Руси: секрет раскопали на Подоле в 1970-х

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:03

Между Макроном и Мелони вспыхнул спор относительно Украины, вмешался Мерц - FT

19:56

Аляска: как Россия потеряла полуостров и почему Путин до сих пор мечтает о его возвращении

19:55

Мастер показал, для чего на самом деле нужен шланг возле фильтра в стиральной машинкеВидео

19:33

Переговоры в Риме и угроза удара по Украине: главные новости Украины (дайджест)

19:23

Переговоры Трампа с Путиным: у Зеленского назвали путь прекращения войны

Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – ЗагороднийВойна продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний
18:51

Цены резко взлетят: в Украине назревает дефицит популярных продуктов

18:50

Что известно о ракете РС-24 "Ярс" и чем она опасна: СМИ раскрыли подробности

18:23

Умеров раскрыл детали подготовки масштабного обмена пленными 1000 на 1000

18:00

Украинскую певицу прогнали из состава нацжюри Евровидения - причина

Реклама
17:36

"Разрыв сократился": у Трампа анонсировали "очень успешный" разговор с Путиным

17:28

В Генштабе раскрыли цели операции на Курщине после громкого демарша комбата ВСУ

17:27

Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Вэнсом - о чем договорились

16:39

Снег, мороз и ледяной ветер накрыли Украину: где разбушевалась непогодаФото

16:38

"Это просто не мое": как предательница Регина Тодоренко бросила Влада Топалова

16:14

Истерика и угрозы Мединского: СМИ узнали новые детали переговоров в Стамбуле

16:09

Мужчина выпрыгнул из окна в ТЦК Харькова: военные прокомментировали ситуацию

15:51

Повара призвали не варить картошку в воде - в чем причина и какая альтернативаВидео

15:43

Почему нельзя носить грязную одежду 19 мая: какой праздник и день ангела

15:26

"Поэтому я сам": Виктор Розовый впервые ответил на обвинения в изменах жене

15:17

Впервые после громкой ссоры в Белом доме: Зеленский встретился с Джей Ди ВэнсомВидео

Реклама
15:13

РФ готовит "учебно-боевой" пуск межконтинентальной ракеты - в ГУР назвали точную дату

15:13

Комбат 47-й ОМБр раскритиковал командование ВСУ: появилась реакция Генштаба

14:41

Папа Римский в инаугурационной речи вспомнил об Украине: что сказал понтифик

14:39

Массовое бегство россиян из РФ, в стране уже вводят талоны на еду - что происходитВидео

14:38

Температура стремительно пойдет вверх: названа точная дата потепления в Украине

13:39

В Харькове мужчина выпрыгнул из окна ТЦК и умер - что известно

13:39

Член украинского жюри публично поддержал пророссийского участника Евровидения

13:20

Киевщину атаковали более 150 дронов, среди жертв целая семья: детали удара РФ

13:19

Гороскоп Таро на неделю с 19 по 25 мая: Овнам нужен отдых, Раков завалят работой

13:09

"Россию накроет экономический кризис": ЕС готовит серьезный удар по Москве

12:57

Кремль поставил еще более жесткий ультиматум Украине: что хочет РФ и какова роль Трампа

12:30

Чтобы пробиться и закрепиться: РФ использует новую "античную" тактику на фронте

12:25

Китайский гороскоп на завтра 19 мая: Крысам - страх, Тиграм - жертвы

12:09

Любовный гороскоп на неделю с 19 по 25 мая

12:06

В Украину возвращается тепло: где и когда разогреет до +29 °С

11:43

Путин назвал новые условия для окончания войны и объяснил цели РФ - что известноВидео

11:38

Россия не сможет воевать вечно: украинцам сказали, сколько еще продлится война

11:33

"Звездочка пылай": NEMO повторили образ Анны Тринчер на Евровидении 2025

11:03

Финансовый гороскоп на неделю с 19 по 25 мая

10:46

Враг пытался прорвать границу в одной из областей: ВСУ дали жесткий отпор

Реклама
10:43

Готова ли Европа к отправке миротворцев в Украину: Мерц удивил заявлением

09:58

Цена побьет рекорды: украинцам сказали, какой продукт будет дорогим и дефицитным

09:49

Что будет с долларом до конца мая: банкир ответил, ждать ли сюрпризов

09:29

Гороскоп на завтра 19 мая: Тельцам - большие деньги, Стрельцам - романтика

09:26

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 мая (обновляется)

09:21

Что было на месте Киева до Киевской Руси: секрет раскопали на Подоле в 1970-хВидео

08:57

Карта Deep State онлайн за 18 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:55

Разбитые дома и поврежденные машины: Россия атаковала Украину 273 дронами

08:52

Если Украина откажется от капитуляции: в ISW раскрыли "теорию победы" Путина

08:51

Гороскоп на неделю с 19 по 25 мая: Тельцы решат проблемы, Ракам - стресс

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять