РФ готовит 'учебно-боевой' пуск межконтинентальной ракеты - в ГУР назвали точную дату

О чем говорится в материале:
- РФ готовится к пуску ракеты РС-24 из комплекса "Ярс"
- Запуск ракеты запланирован на ночь с 18 на 19 мая
Россия готовится к "учебно-боевому" запуску межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Главное управление разведки.
По данным разведки, в ночь на 19 мая 2025 года государство-агрессор планирует выпустить ракету РС-24 из комплекса "Ярс" с целью демонстративного давления и запугивания как Украины, так и стран ЕС и НАТО.
"Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса приказано осуществить расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска - район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России. Дальность полета указанной трехступенчатой твердотопливной ракеты составляет более 10 тысяч километров", - говорится в материале.
Угрозы удара Орешником по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия временно ограничила авиапространство над полигоном "Капустин Яр" в Астраханской области, где обычно проводят испытания ракеты типа Орешник. Это может свидетельствовать о подготовке к очередному удару по территории Украины, отметил военный аналитик Денис Попович 12 мая.
По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, заявления России о возможном запуске Орешника имеют целью прежде всего психологическое давление - запугать Украину и заставить воздержаться от атак на территорию РФ.
Кроме того, майор запаса, военный обозреватель Алексей Гетьман предупреждает о возможной масштабной воздушной атаке со стороны России с использованием дронов-камикадзе, а также крылатых и баллистических ракет, которые могут ударить глубоко в тыл Украины.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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