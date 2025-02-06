Скрытый запуск баллистических ядерных ракет: Кремль пошел на опасный маневр

Такие действия России могут быть частью кампании ядерного запугивания со стороны Кремля.

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Россия проводит маневры с "Ярсами" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

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В Поволжье тренируют скрытые пуски "Ярсов"

Оккупанты отрабатывали оборону от условных ДРГ

Российские военные провели очередные учения по скрытому запуску межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" в Поволжье. Так, Министерство обороны РФ обнародовало видео маневров, на котором колонны ракетных установок движутся по заснеженному лесу.

По официальной информации, подразделения тренировались маскировать ракетные комплексы в лесной местности для повышения их незаметности.

видео дня

Также в ходе учений "Ярсы" перемещались по маршруту боевого патрулирования на расстояние до 100 км, меняя позиции под камуфляжем.

"Во время маневренных действий подразделения отрабатывают задачи по рассредоточению в лесном массиве с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс"", - говорится в сообщении.

​ МБР РС-24 "ЯРС" / Главред - инфографика ​

Кроме этого, военные отрабатывали оборону от условных диверсионно-разведывательных групп противника.

Это не первые подобные учения, которые проводят российские силы, и они могут быть частью кампании ядерного запугивания со стороны Кремля.

Ядерные угрозы со стороны России - последние новости

Как сообщал ранее Главред, все выглядит так, что Путин хочет применить ядерное оружие. Лидер Кремля подал договор о гарантиях безопасности между РФ и Беларусью в Госдуму для ратификации. Именно он и предусматривает возможность использования ядерного оружия, если против России или Беларуси применят обычное оружие.

В свою очередь Александр Хара также прокомментировал угрозу ядерного удара РФ по Украине. Он напомнил, что Китай посылал диктатору РФ Владимиру Путину закрытые сигналы с призывами не применять ядерное оружие.

В то же время в МАГАТЭ предупредили о еще одной вероятной катастрофе, которую может осуществить Россия. Председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси предупредил о вероятности ядерной аварии в Украине из-за российских обстрелов.

Больше новостей о ядерном оружии:

Ярс. Что это за оружие? PC-24 комплекса "Ярс" - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с раздельной головной частью с блоками индивидуального наведения. Разработана Московским институтом теплотехники. Является модификацией ракеты комплекса Тополь-М. Тактико-технические характеристики не раскрываются. В перспективе должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с Тополь-М основу ударной группировки Ракетных войск стратегического назначения РФ. На основе РС-24 ведется разработка БЗРК "Баргузин".

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