В Кремле истерика из-за заявления Зеленского о ядерном оружии для Украины

В МИД России спрогнозировали фактические действия режима Путина в отношении атомных электростанций.

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Захарова отреагировала на заявление Зеленского о ядерном оружии / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

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Захарова пригрозила действиями России в отношении атомных электростанций

Ядерное оружие нужно киевскому режиму для шантажа - Захарова

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за заявление о необходимости предоставления государству ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО на десятилетия.

Также спикер российского МИД обозвала украинского лидера "маньяком".

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"Очередные заявления Зеленского о желании иметь ядерное оружие выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий", - высказалась Захарова в своем Telegram-канале.

Она также придумала, что для президента Украины атомные станции - "это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, которое нужно киевскому режиму для шантажа".

Захарова фактически описала действия России в отношении атомных электростанций, ведь страна-агрессор оккупировала Запорожскую АЭС, создав там угрожающую ситуацию.

Заявления Зеленского - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие. Вступление Украины в НАТО может занять много лет. Поэтому Зеленский назвал альтернативной гарантией безопасности от агрессии РФ ядерное оружие.

Президент также анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали. Совет национальной безопасности и обороны ввел новые жесткие санкции, списки которых будут обнародованы позже. Списки с именами появятся вскоре, ожидается несколько жестких пакетов ограничений.

Владимир Зеленский ответил на упреки относительно "нелегитимности". По его словам, из-за боевых действий и временной оккупации территорий, миллионы украинцев не смогут принять участие в выборах. Если сейчас провести выборы, проголосовать не смогут военные, люди на временно оккупированных территориях.

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