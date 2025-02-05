В Кремле истерика из-за заявления Зеленского о ядерном оружии для Украины

Главное из материала:
- Захарова пригрозила действиями России в отношении атомных электростанций
- Ядерное оружие нужно киевскому режиму для шантажа - Захарова
Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за заявление о необходимости предоставления государству ядерного оружия в случае затягивания вступления в НАТО на десятилетия.
Также спикер российского МИД обозвала украинского лидера "маньяком".
"Очередные заявления Зеленского о желании иметь ядерное оружие выдают в нем маньяка, который рассматривает планету как объект своих больных фантазий", - высказалась Захарова в своем Telegram-канале.
Она также придумала, что для президента Украины атомные станции - "это не источник мирной энергетики, а грязное ядерное оружие, которое нужно киевскому режиму для шантажа".
Захарова фактически описала действия России в отношении атомных электростанций, ведь страна-агрессор оккупировала Запорожскую АЭС, создав там угрожающую ситуацию.
Заявления Зеленского - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен вернуть Украине ядерное оружие. Вступление Украины в НАТО может занять много лет. Поэтому Зеленский назвал альтернативной гарантией безопасности от агрессии РФ ядерное оружие.
Президент также анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали. Совет национальной безопасности и обороны ввел новые жесткие санкции, списки которых будут обнародованы позже. Списки с именами появятся вскоре, ожидается несколько жестких пакетов ограничений.
Владимир Зеленский ответил на упреки относительно "нелегитимности". По его словам, из-за боевых действий и временной оккупации территорий, миллионы украинцев не смогут принять участие в выборах. Если сейчас провести выборы, проголосовать не смогут военные, люди на временно оккупированных территориях.
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