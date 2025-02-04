'Новые жесткие пакеты': Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали

Расследования по теневым финансовым схемам должны быть объективными без привязки к статусу обвиняемых, отметил Зеленский.

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Зеленский анонсировал новые санкции СНБО и раскрыл детали / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Зеленский:

Уже есть первые результаты по прекращению теневых финансовых схем

СНБО принял новые решения по санкциям

Совет национальной безопасности и обороны ввел новые жесткие санкции, списки которых будут обнародованы позже. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения, рассказывая об итогах заседания СНБО.

Он отметил, что во время заседания СНБО были заслушаны важные доклады по финансовой прозрачности в стране. После недавних кадровых изменений в налоговой службе и финмониторинге уже удалось достичь первых результатов - прекращения теневых финансовых схем.

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"И это касается и олигархов, и чиновников, и депутатов, и тех, кто использовал или использует различные фонды, чтобы фактически скрывать средства. Миллиарды гривен. Соответствующие материалы - у правоохранительных органов. Уже. Расследования должны быть объективными - несмотря на то, кто нарушает закон", - сказал глава государства.

Кроме того, на заседании приняли решение о введении санкций. Списки с именами появятся вскоре, и ожидается несколько жестких пакетов ограничений.

Санкции СНБО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 18 января Владимир Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины готовит новый пакет санкций против лиц, чья деятельность противоречит национальным интересам.

На следующий день, 19 января, он подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о санкциях.

Фигуранты санкционного списка лишены государственных наград, их активы в Украине заморожены на 10 лет, а ведение медийной деятельности на территории страны для них запрещено.

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Что такое санкции? Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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