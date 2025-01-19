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Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО: кого заденет в первую очередь

Юрий Берендий
19 января 2025, 15:02
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Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям и анонсировал новые санкционные решения.
Зеленский подписал указ о новых санкциях СНБО: кого заденет в первую очередь
Зеленский раскрыл детали новых санкций СНБО / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Коротко:

  • Зеленский ввел в действие новые санкции СНБОУ
  • Назначен руководитель Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в силу решение СНБО относительно санкций. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Telegram.

По его словам, санкции предусматривают блокирование пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага, и тех, кто способствует России в продолжении войны. Кроме того, продолжается процесс лишения государственных наград.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что звание Героя Украины должны получать только те, кто действительно посвятил свою жизнь служению Украине.

Глава государства анонсировал подготовку и новых санкционных решений, которые будут "вскоре".

"Сегодня же будет несколько назначений. Первое: в приложении "Армия+" завершился опрос относительно нового руководителя Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Важно, что это решение принимается вместе с нашими военными", - сказал Зеленский.

По словам президента, главнокомандующий Сирский и командующий Сухопутных войск выдвинули пять кандидатур на должность, среди которых были бригадные генералы Сергей Баранов и Михаил Сидоренко, а также полковники Евгений Ласийчук, Александр Бакулин и Роман Качур. Больше всего голосов получил полковник Роман Качур, который хорошо знаком с ситуацией на фронте и ранее командовал 55-й отдельной артиллерийской бригадой.

"Я говорил с полковником Качуром - он имеет видение того, что изменить в военном образовании и конкретно в Национальной академии сухопутных войск. Поручил ему представить обществу, что изменится в академии, провести аудит в академии - полноценный аудит: и того, как финансируется, и того, как учатся курсанты, и того, кто работает в академии", - сообщил президент.

Президент Зеленский поручил министру обороны Украины Рустему Умерову назначить Качура начальником академии, подчеркнув необходимость качественной подготовки воинов и офицеров, основанной на опыте нынешней войны и героизме украинских военных.

Зеленский также подчеркнул, что украинской армии нужны сильные лидеры тактического звена - сержанты и лейтенанты.

"Я благодарю всех наших воинов, которые приняли участие в опросе. И мы продолжим с помощью "Армии+" и других цифровых инструментов нашего государства привлекать наших людей к принятию государственных решений", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что бригадный генерал Геннадий Шаповалов будет сотрудничать с нашими партнерами в Висбадене, и его основной задачей станет координация помощи по безопасности Украине.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский объяснил необходимость перевода некоторых военных в пехоту, подчеркнув, что это не касается высококвалифицированного персонала Воздушных сил ВСУ. Он отметил в интервью Андрею Цаплиенко, что его распоряжение запрещает переводить тех, кто специализируется на обслуживании самолетов и прошел соответствующую подготовку.

Российские оккупанты пытаются обойти Покровск с юга, но пока угрозы окружения города нет. Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко предположил, что враг может попытаться захватить город, но тогда российские войска могут потерпеть неудачу, как это произошло под Бахмутом.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что 18 января российские войска продвинулись к украинскому выступлению в Курской области. Ухудшение погодных условий влияет как на деятельность армии РФ, так и ВСУ. По геолокационным данным, россияне недавно продвинулись западнее Малой Локни, что находится недалеко от города Суджа, указано в отчете ISW.

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Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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