Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

Ключевые тезисы Сырского:
- Сырский издал распоряжение, которое запрещает переводить высококвалифицированный персонал
- Возможности мобилизации не покрывают потребность войска
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский объяснил, зачем надо переводить некоторых военнослужащих в пехоту. Он заверил, что это не касается высококвалифицированного персонала Воздушных сил ВСУ.
Как отметил главнокомандующий в интервью Андрею Цаплиенко, действует его распоряжение, которое запрещает переводить высококвалифицированный персонал, который прошел подготовку и специализируется именно на обслуживании самолетов.
"Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить, с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", - подчеркнул Сырский.
Поэтому ВСУ "в разумных пределах" уменьшают логистическую составляющую и часть обеспечения в войске, а также тех, кто занимается обслуживанием.
"Поэтому штабы знают эти задачи, они провели расчеты. Ну и, конечно, наша задача - не допустить таких вот ситуаций, если возникает какая-то такая проблема, то мгновенно среагировать. Не допустить, чтобы кто-то из этой категории, кого запрещено переводить, попал на фронт", - подчеркнул главнокомандующий.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно, какие категории студентов могут призвать в 2025 году. В Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, которые получают первое высшее образование. Впрочем, есть три категории соискателей образования, которые подлежат призыву во время военного положения.
Александр Сырский сделал заявление о подготовке военных и отправке новобранцев на фронт. Главком ВСУ отметил, что уже есть первые выпуски военных, которые, согласно принятым ранее решениям, проходили базовую общую военную подготовку 1,5 месяца - вместо 30-дневного обучения.
Стало известно, могут ли в Украине изменить закон о мобилизации. Александр Завитневич сообщил, что закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны. После вступления в силу закона, в разы возросло количество мобилизованных.
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