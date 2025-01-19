Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту: Сырский выдал запрет

Сейчас действует распоряжение Сырского, которое запрещает переводить высококвалифицированный персонал.

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Будут ли переводить персонал Воздушных сил в пехоту / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Ключевые тезисы Сырского:

Сырский издал распоряжение, которое запрещает переводить высококвалифицированный персонал

Возможности мобилизации не покрывают потребность войска

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский объяснил, зачем надо переводить некоторых военнослужащих в пехоту. Он заверил, что это не касается высококвалифицированного персонала Воздушных сил ВСУ.

Как отметил главнокомандующий в интервью Андрею Цаплиенко, действует его распоряжение, которое запрещает переводить высококвалифицированный персонал, который прошел подготовку и специализируется именно на обслуживании самолетов.

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"Однозначно, это специалисты, потраченные средства, которые имеют опыт и которых фактически некем заменить, с одной стороны. С другой стороны, мы в принципе нуждаемся на фронте, мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах. Возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность", - подчеркнул Сырский.

Поэтому ВСУ "в разумных пределах" уменьшают логистическую составляющую и часть обеспечения в войске, а также тех, кто занимается обслуживанием.

"Поэтому штабы знают эти задачи, они провели расчеты. Ну и, конечно, наша задача - не допустить таких вот ситуаций, если возникает какая-то такая проблема, то мгновенно среагировать. Не допустить, чтобы кто-то из этой категории, кого запрещено переводить, попал на фронт", - подчеркнул главнокомандующий.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно, какие категории студентов могут призвать в 2025 году. В Украине не предусмотрена мобилизация для студентов, которые получают первое высшее образование. Впрочем, есть три категории соискателей образования, которые подлежат призыву во время военного положения.

Александр Сырский сделал заявление о подготовке военных и отправке новобранцев на фронт. Главком ВСУ отметил, что уже есть первые выпуски военных, которые, согласно принятым ранее решениям, проходили базовую общую военную подготовку 1,5 месяца - вместо 30-дневного обучения.

Стало известно, могут ли в Украине изменить закон о мобилизации. Александр Завитневич сообщил, что закон о мобилизации в Украине был реагированием на ситуацию с безопасностью, которая сложилась на линии фронта, и обеспечил усиление Сил обороны. После вступления в силу закона, в разы возросло количество мобилизованных.

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