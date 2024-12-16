Сообщение об издевательствах над военными: Сырский инициировал проверку - детали

По отдельным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка.

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Проверка 211 бригады / коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

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В СМИ появилась информация о фактах возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ

Сырский направил туда комиссию для проверки

Командир воинской части отстранен от исполнения служебных обязанностей

16 декабря 2024 года в СМИ был обнародован материал, освещающий факты возможных злоупотреблений должностных лиц 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных Сил Украины. В соответствии с решением главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, начата проверка. Об этом говорится в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что по решению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины в воинскую часть направлена комиссия Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины для проверки указанной информации.

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"На время проведения проверки командир воинской части отстранен от выполнения служебных обязанностей по должности. О ходе и результатах проверки будет проинформировано дополнительно в установленном законодательством Украины порядке", - отметили в Генштабе.

Там также подчеркнули, что по отдельным указанным фактам в сентябре этого года уже была проведена служебная проверка. По её результатам были собраны материалы и переданы в компетентные органы, где возбуждено соответствующее уголовное производство.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, омбудсмен Дмитрий Лубинец также отреагировал на эту ситуацию.

Он подчеркнул, что немедленно отправил письма в Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.

"Такого позорного явления не должно быть! Поэтому беру ситуацию на личный контроль и буду сообщать о результатах проверки этого факта", - написал Лубинец.

Издевательства над военными в 211 бригаде - что известно

Как сообщает "Украинская правда", в апреле 2022 года была сформирована 211-я понтонно-мостовая бригада, которую возглавил полковник Олег Побережнюк. Его жена работала в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Каменце-Подольском, и в подразделении начали появляться люди из его близкого круга.

В частности, заместителем командира бригады назначили его кума Валерия Пастуха, а сын Пастуха Владислав, который является крестником Побережнюка, получил должность командира одного из взводов в первом батальоне. Позже стало известно, что Владислав применял физическое насилие к бойцам подразделения и требовал у них деньги.

Сам полковник Побережнюк направил четырех солдат в Хмельницкую область, где они занимались строительством его частного дома. В то же время никакой ответственности за эти действия никто не понес.

Напомним, как сообщал Главред, в ноябре стало известно о скандале с "бракованными минами". Тогда появились данные о том, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

Позже отмечалось, что все мины из партии были отозваны на завод и производитель обязался в ближайшее время поставить новые мины, вместо изъятых.

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Кто такой Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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