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Скандал с "бракованными минами": в Раде назвали причину отказа боеприпасов

Алексей Тесля
26 ноября 2024, 18:57обновлено 26 ноября, 19:29
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Системных проблем с боеприпасами не наблюдается, говорит Федор Вениславский.
боеприпасы
В Раде сделали заявление по поводу скандала с боеприпасами / Коллаж: Главред, фото: t.me/uop_official

Главное:

  • Причинами отказа мин является снижение температуры и повышение влажности
  • Все мины из партии отозваны на завод-производитель

Главными причинами нештатного срабатывания боеприпасов - 120-мм мин является снижение температуры и повышение влажности, заявил член комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Была образована межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев", — пояснил он в комментарии Суспильному.

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Народный депутат отметил, что все мины из партии, были отозваны на завод и производитель обязался в ближайшее время поставить новые мины, вместо изъятых и они "пройдут тщательное дополнительное обследование".

"Я не буду называть количество мин. Это все мины той партии, которая имела место нештатного срабатывания. Количество - это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательства по замене этих мин", — сказал парламентарий.

Вместе с тем народный избранник утверждает, что системных проблем с боеприпасами не наблюдается.

"Есть ряд факторов и с условиями изготовления и хранения. Все эти причины есть в отчете комиссии. Никаких системных проблем с этой ситуацией нет, но на будущее будет уделено больше внимания для проверки качества мин, условий изготовления, хранения и применения", — добавил Вениславский.

Ранее в Минобороны сделали громкое заявление. Будет усилен контроль качества на всех этапах – от производства до хранения и доставки, говорят в МО.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина начала производство снарядов натовского калибра. Производство военной продукции к концу 2024 года должно увеличиться втрое.

Как сообщал Главред, недавно военные, разница в артиллерийских выстрелах между Украиной и Россией сократилась с 1:7 до 1:3. Замечается, что соотношение 1:7 было еще в июне.

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Кто такой Федор Вениславский?

Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия.

Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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Федор Вениславский война России и Украины боеприпасы
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