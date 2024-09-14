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"Очень сложный процесс": Украина начала производство снарядов натовского калибра

Алексей Тесля
14 сентября 2024, 21:04
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Производство военной продукции к концу 2024 года должно увеличиться втрое.
Снаряд
Украина наращивает производство снарядов / Коллаж: Главред, Фото: скриншот

Силами украинского ВПК начато производство собственных артиллерийских снарядов 155-мм калибра (наиболее распространенный калибр в странах НАТО, - ред.).

Об этом заявил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в интервью изданию Nettavisen.

"Это очень сложный процесс. Это то, что Украина никогда раньше не делала", – отметил собеседник.

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Он обратил внимание на то, что за последнее время производство военной продукции увеличилось вдвое, а к концу 2024 года оно должно увеличиться втрое.

"Я не могу много сказать, но мы начали собственное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов", – рассказал он.

Кроме того, Камышин также уточнил, что одной из самых больших проблем украинской оборонной промышленности является отсутствие финансирования. Поэтому для этого нужны финансирование со стороны партнеров.

Что такое артиллерийские снаряды?

Артиллерийский снаряд – основной элемент артиллерийского выстрела, предназначенный для поражения целей. Снаряд характеризуется мощностью взрыва, дальнобойностью, безопасностью при стрельбе, стойкостью при хранении, пишет Википедия.

Ранее Чехия анонсировала вторую волну закупки БК для ВСУ. Снаряды из первого проекта инициативы, согласно сообщениям, уже должны были бы поступить на поле боя.

Напомним, ранее появилось сообщение о большом наращивании военного производства в РФ. Россияне не производят полностью новую технику с нуля, а интенсивно обновляют старую.

Как рассказывали недавно военные, разница в артиллерийских выстрелах между Украиной и Россией сократилась с 1:7 до 1:3. Замечается, что соотношение 1:7 было еще в июне.

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