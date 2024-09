10 тысяч снарядов в день: в ISW заявили о большом наращивании военного производства РФ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль продолжает наращивать свои военные мощности. По сравнению с 2022 годом, производство танков, бронемашин и другого оружия в России существенно возросло.

Эксперты в отчете ISW предполагают, что истощение запасов оружия и оборудования не окажут существенного влияния на будущее производство оборонно-промышленного комплекса России. Собственно, благодаря тому, что Москве удалось нарастить мощности.

В период между последним кварталом 2022 года и вторым кварталом 2024 года Россия увеличила производство:

Определенные цифры можно объяснить тем, что россияне не производят полностью новую технику с нуля, а интенсивно обновляют старую.

В то же время эксперты предупреждают, что снижение производства бронетехники в России может и не произойти в ближайшее время после того, как имеющиеся запасы старого оружия закончатся.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.