10 тысяч снарядов в день: в ISW заявили о большом наращивании военного производства РФ

Россияне не производят полностью новую технику с нуля, а интенсивно обновляют старую.

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Сколько оружия производит Россия / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль продолжает наращивать свои военные мощности. По сравнению с 2022 годом, производство танков, бронемашин и другого оружия в России существенно возросло.

Эксперты в отчете ISW предполагают, что истощение запасов оружия и оборудования не окажут существенного влияния на будущее производство оборонно-промышленного комплекса России. Собственно, благодаря тому, что Москве удалось нарастить мощности.

В период между последним кварталом 2022 года и вторым кварталом 2024 года Россия увеличила производство:

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танков на 215% - со 123 до 387 единиц за квартал;

бронированных машин на 141% - с 585 до 1 409 единиц за квартал;

артиллерийских орудий на 149% - с 45 до 112 единиц за квартал;

систем ПВО малой дальности на 200% - с 9 до 38 единиц за квартал;

систем ПВО средней и большой дальности на 100% - с 6 до 12 единиц за квартал;

барражирующих боеприпасов "Ланцет" на 475% - с 93 до 535 единиц за квартал.

Определенные цифры можно объяснить тем, что россияне не производят полностью новую технику с нуля, а интенсивно обновляют старую.

"80% производства бронированных машин и танков России в настоящее время является результатом модернизации имеющихся корпусов из старых запасов, а не производством новой техники", - уточняют аналитики.

В то же время эксперты предупреждают, что снижение производства бронетехники в России может и не произойти в ближайшее время после того, как имеющиеся запасы старого оружия закончатся.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Темпы производства бронетехники в России, вероятно, начнут снижаться только с 2026 года. Хотя и Кремль исчерпывает свои запасы советской эпохи, но планирует открывать новые производственные линии в ближайшие годы.

Институт предупреждает, что Москва работает над увеличением внутреннего производства "тыловых систем". Речь идет об артиллерии и ПВО, чтобы уменьшить свою зависимость от имеющихся запасов.

Напомним, что оккупанты атаковали позиции ВСУ новой бомбой. Войска страны-агрессора России впервые применили новую бомбу ФАБ-3000 М-54 с унифицированным модулем планирования и коррекции, чтобы нанести удар по украинским позициям в Харьковской области.

Стало известно, что Россия запустит производство новых бомб, против которых у ВСУ нет "противоядия". Российская авиация пока запускает УМПБ без реактивных двигателей, но Россия ожидает использования УМПБ с реактивными двигателями в будущем.

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